影／淡水行人穿越馬路被機車撞飛 1個理由警可能不罰騎士

李姓男子昨天晚上騎機車經過新北市淡水區大忠路，疑因下雨視線不良，又未注意車前狀況，不慎撞倒正在穿越馬路的行人，導致行人擦傷摔倒，警方獲報到場行人已自行離去，將調閱監視器查找行人，以釐清肇事原因及責任歸屬，另行人有無違規，警將檢視道路交通安全規則及現場事證，依法處理。

據了解，李姓男子（19歲）昨天晚上10時30分左右，騎機車經過新北市淡水區大忠街69號前，疑因天雨視線不良，又未注意車前狀況，不慎擦撞橫越馬路的1名行人，導致雙雙慘摔倒地，造成李男右膝擦挫傷。

行人自行爬起後，沒留待現場迅速離開，警方到場已不見行人，整個過程都被路過車輛行車記錄器拍下上傳臉書社群。李男沒有酒駕，後續將調閱監視器查找行人，通知到案說明，以釐清肇事原因及責任歸屬。

對此，淡水警方表示，依據道路交通安全規則第134條1項1款、3款、6款之規定，行人穿越道路，在設有行人穿越道、人行天橋或人行地下道者，必須經由行人穿越道、人行天橋或人行地下道穿越，不得在其100公尺範圍內穿越道路。

行人在禁止穿越、劃有分向限制線、設有劃分島或護欄之路段或三快車道以上之單行道，不得穿越道路。在未設第1款行人穿越設施，亦非禁止穿越之路段穿越道路時，應注意左右無來車，始可小心迅速穿越。