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失戀男跳崎頂火車站台闖軌道 害列車煞停誤點半小時

聯合報／ 記者吳傑沐／苗栗即時報導

一名男子前天下午無故跳下苗栗縣無人看守的崎頂火車站月台，侵入軌道，現場1輛區間電聯車見狀後緊急煞停，幸未發生碰撞，但因該男情緒激動失控，列車長、司機員還下車協助鐵路警員合力將他抬離軌道，造成列車誤點半小時。

鐵道警方初步調查，這起侵入軌道案於 19 日 下午2點10分左右接獲台鐵行車室轉報2184列車長通報，稱有1男姓旅客疑似侵入軌道拍照，立即派員趕赴現場處理。但警員到達現場了解，赫然發現該男乃因感情問題，跳入崎頂站南下軌道，由北上列車2184次司機員發現並通報，崎頂站南下1177車次列車因此煞停，幸未與列車發生碰撞。

該男無明顯外傷，因精神恍惚，現場處理人員為避免危害發生，進入軌道安撫、勸導無效，最後合力將他抬離軌道，過程中男子鞋子不翼而飛赤腳、上衣脫掉，月台上1名婦人見狀也熱心到軌道幫忙撿拾掉落衣物。

鐵道警方表示，該男約30歲，戶籍是新北市，後因精神狀態不佳被送往醫院診治，無生命危險，預計今天下午由桃園分局約談製作筆錄，以調查、釐清案情，依法偵辦。

這起民眾侵入軌道現場，造成南下1177車次列車煞停，因男子情緒失控，最後由列車長、司機員協助警員合力將他抬離送醫。圖／警方提供
這起民眾侵入軌道現場，造成南下1177車次列車煞停，因男子情緒失控，最後由列車長、司機員協助警員合力將他抬離送醫。圖／警方提供
因男子跳入軌道徘迴，造成南下1177車次列車煞停，列車長、司機員還下車協助鐵路警員處理，列車誤點半小時。圖／警方提供
因男子跳入軌道徘迴，造成南下1177車次列車煞停，列車長、司機員還下車協助鐵路警員處理，列車誤點半小時。圖／警方提供

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