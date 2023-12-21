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天冷防猝死！桃園年僅37歲男突倒路邊無心跳 送醫不治

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

全台冷成凍番薯，中央氣象署針對19縣市發布低溫特報。桃園市消防局指出，昨上午接獲民眾報案，楊梅區發生一名年僅37歲的男子在路邊突然倒下，無生命跡象送醫，經搶救仍宣告不治，不過死因是否是低溫造成，仍有待釐清。

中央氣象署這幾天發布低溫特報，今明寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。新竹以北、宜蘭、花蓮地區及金門有持續10度左右或6度以下氣溫，馬祖有持續6度左右氣溫發生的機率。

桃園市消防局統計，從昨至今桃園市共接獲一起疑似低溫猝死案例。昨上午7點20分許楊梅區一名37歲江姓男子，在路上不明原因突然昏倒失去生命跡象，消防人員接獲報案後到場，立即將人送往桃園醫院新屋分院，但經搶救仍回天乏術。

中央氣象署表示，新北市、桃園市、新竹縣有6度以下氣溫發生的機率；基隆市、台北市、宜蘭縣、花蓮縣及金門縣有持續10度左右或以下氣溫發生的機率，連江縣有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。另外新竹市、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、台南市、台東縣則有10度以下氣溫發生的機率，請民眾注意保暖。

全台冷颼颼，中央氣象署針對19縣市發布低溫特報。圖／中央氣象署
全台冷颼颼，中央氣象署針對19縣市發布低溫特報。圖／中央氣象署
中央氣象署發布低溫特報，今明寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。圖／本報資料照
中央氣象署發布低溫特報，今明寒流影響，各地氣溫非常寒冷，易有10度以下氣溫發生。圖／本報資料照

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