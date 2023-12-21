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影／輕信「銀行高層配合增貸」地主被吞466萬還得負擔高利

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市林姓男子等人去年底臉書張貼貸款廣告，佯稱「14家銀行高層配合增貸」，吸引3名被害人上門後，再夥同被害人向民間借貸業者，抵押房地證明後，貸得760萬元後，林再佯稱手續費、洗金流等理由，從中侵吞466萬元的貸款，讓被害人每月繳交2至3％的利息，被害人收到催繳通知，才知上當。警方將林等涉案5人以詐欺罪嫌送辦，檢方命林等2人以10萬元交保。

台中市刑大三隊在去年底獲報，林姓男子（40歲）夥同朱姓女子（34歲）等5人，佯稱是銀行經理，在網路張貼貸款廣告，宣稱「與14家銀行高層配合增貸」，吸引名下有房地產但有資金需求的被害人上門，去年底陸續有陳姓婦人等3人，持房地證明上門，被林等人帶往民間借貸業者貸款，貸得760萬元。

但林等人以「手續費」、「製造金流以利增貸」等藉口，將貸得的760萬元，從中侵吞466萬元，僅將其中264萬元交付給被害人，甚至有2名被害人，連貸款都沒有拿到，還得負擔每月2至3％的利息，等於一年負擔高達24至36％的利息費用。

有被害人因後續收到債權人的催繳通知後，才知受騙上當，向台中市刑大報案。

台中市刑大三隊報請檢察官指揮後，陸續在今年9月開始收網，陸續帶回涉案林男等5人，查扣手機、抵押權設定契約、土地登記申請書、預告登記同意書及本票等相關贓證物，全案依詐欺罪，將林等5人移送台中地檢署偵辦，檢方命林男、朱女以10萬元交保，其餘涉案人請回。

台中市刑大呼籲，現今網路訊息發達，網路上詐騙借貸訊息不少，在此呼籲應循正當金融管道借款、投資，勿輕信宣稱可不勞而獲、低利免審核借款的方式，應尋求正規金融管道進行申請處理，以免上當被騙，民眾若有任何疑問，歡迎撥打反詐騙諮詢專線165查詢。

台中市林姓男子等人佯稱有管道可增貸，騙被害人抵押房地產借錢，侵吞貸款，警方獲報後循線帶回林等涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子等人佯稱有管道可增貸，騙被害人抵押房地產借錢，侵吞貸款，警方獲報後循線帶回林等涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子等人佯稱有管道可增貸，騙被害人抵押房地產借錢，侵吞貸款，警方獲報後循線帶回林等涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子等人佯稱有管道可增貸，騙被害人抵押房地產借錢，侵吞貸款，警方獲報後循線帶回林等涉案5人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子等人佯稱有銀行高層可配合增貸，騙被害人抵押房地產借錢，侵吞貸款，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝
台中市林姓男子等人佯稱有銀行高層可配合增貸，騙被害人抵押房地產借錢，侵吞貸款，警方獲報後循線抓人。記者陳宏睿／翻攝

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