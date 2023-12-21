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竊賓士車又偷香港遊客行李 犯嫌竹崎親水公園被逮

中央社／ 嘉義縣21日電

2名香港遊客18日騎機車至嘉縣竹崎親水公園遊憩，置於機車上的行李遭竊，隔日警方逮捕張姓竊嫌，發現他竟開賓士車，進一步調查賓士車也是偷的，警方訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

嘉義縣警察局竹崎分局今天發布新聞稿表示，2名來自香港的遊客18日下午1時許騎乘機車至竹崎鄉親水公園遊憩，將機車停放於親水公園大門口前，所攜帶的行李放置於機車前腳踏墊上，就走進親水公園遊玩。

警方說，2人逛完公園後欲騎機車離開時，才發現放置於腳踏墊上行李竟憑空消失，行李內不只有日常用品、衣物等，還有機車行車紀錄器，是珍貴的旅行紀錄，撥打110報案，線上警力立即前往現場了解並受理報案。

警方說，調閱監視器鎖定1名男姓犯嫌，隔日至竹崎親水公園內逐一詢問散步遊客，依遊客所見說詞，判定犯嫌仍出沒於親水公園內，在親水公園戲水區發現呆坐在椅子上張嫌將其逮獲。

警方表示，張嫌稱部分贓物棄於親水公園籃球場內的垃圾桶中，剩餘藏匿於他的汽車裡，見他開的汽車居然是賓士名車十分可疑，查詢該車輛竟是12月中在北部失竊車輛，於是將所有贓物及失竊車輛扣回派出所。

警方調查，張嫌45歲、苗栗縣人，目前居無定所，為了餬口而隨機偷車南下尋求工作，因汽車行駛至竹崎公園時發現油量不足，也沒錢可加油，就在竹崎親過著餐風露宿的生活，見香港遊客將行李隨意放置於機車踏墊上，臨時起意伺機行竊。

警方強調，年關將近籲請民眾要注意財物安全，勿隨意擺放；張嫌訊後依竊盜罪嫌函送法辦。

苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮。記者呂慧瑜／翻攝
苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮。記者呂慧瑜／翻攝

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