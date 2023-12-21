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影／五股曳引車倒車不慎撞歪消防栓 自來水爆噴3樓高

聯合報／ 記者曾伯愷／新北即時報導

新北市一輛曳引車今天早上於五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁一支消防栓，導致水噴3層樓高。新北市消防局獲報人車趕抵，轄區警方及自來水公司稍後也派員前來，關閉該路段自來水閥停止自來水噴漏，肇事原因待查。

據了解，賴姓男子（59歲）今天上午8時36分左右開著一輛曳引車，於新北市五股區民義路一段220巷口倒車，不慎撞歪路邊一支消防栓，導致自來水向上衝噴近3層樓高。新北市消防局獲報出動人車趕抵，蘆洲警方及自來水公司也派員到場處理。

經自來水公司人員協助關閉自來水閥，於1小時候自來水停止噴漏。拖板車司機賴男沒有酒駕，確切肇事原因及責任歸屬，有待警方調查釐清。

新北市政府消防局第二大隊提醒，消防栓漏水或撞斷，可撥打119或1910(自來水公司)，以利相關人員盡速到場，交通管制及維修。

一輛曳引車今天早上在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
一輛曳引車今天早上在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝
賴男今天上午開著拖板車在新北五股區民義路一段倒車，不慎撞歪路旁消防栓，導致自來水向上噴衝3樓高。記者曾伯愷／翻攝

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