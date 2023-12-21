開C300沒錢加油 他竊取港客背包 嘉警一查賓士也是偷來的
2名香港遊客於大前天下午1點騎機車至嘉縣竹崎鄉親水公園，將隨身行李放置車前踏墊就入園遊玩，遭45歲無業張男竊取，警方調查監控鎖定犯嫌，隔天在園內逮捕犯嫌，不僅順利找回竊物，更發現張嫌所開的C300賓士，也是本月14日北部通報失竊車輛，警方訊後依竊盜罪移送嘉義地檢偵辦。
竹崎警分局調查表示，2名香港遊客將機車停放親水公園大門前，將行李放置機車前腳踏墊上，即走進園內遊玩，欲騎乘機車離開時，才發現放置踏墊上後背包行李竟憑空消失。
遊客向警方指出，遭竊背包內不只有日常用品及衣物等，還有機車行車記錄器，是來台珍貴的旅行紀錄，發現不見心很慌，快速撥打110報案，請台灣警察協助，警方立即到現場受理。
警方調閱沿路監控，鎖定1名男子徘徊機車周圍，趁無人之際竊走遊客行李，經警方地毯式搜索，隔天在竹崎親水公園戲水區發現呆坐在椅子上的張嫌，並於籃球場垃圾桶及賓士車內找回失竊背包。
警方察覺張嫌神色有異，進一步調查所開C300賓士車，赫然發現是本月14日通報失竊車輛，犯嫌坦承偷車南下找工作，行駛至竹崎公園油量不足沒錢加油，就徘徊園區餐風露宿，見有後背包隨意放置腳踏墊上，伺機行竊，沒想到隔天人贓俱獲遭逮；警方訊後，依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言