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開C300沒錢加油 他竊取港客背包 嘉警一查賓士也是偷來的

聯合報／ 記者呂慧瑜／嘉義即時報導

2名香港遊客於大前天下午1點騎機車至嘉縣竹崎鄉親水公園，將隨身行李放置車前踏墊就入園遊玩，遭45歲無業張男竊取，警方調查監控鎖定犯嫌，隔天在園內逮捕犯嫌，不僅順利找回竊物，更發現張嫌所開的C300賓士，也是本月14日北部通報失竊車輛，警方訊後依竊盜罪移送嘉義地檢偵辦。

竹崎警分局調查表示，2名香港遊客將機車停放親水公園大門前，將行李放置機車前腳踏墊上，即走進園內遊玩，欲騎乘機車離開時，才發現放置踏墊上後背包行李竟憑空消失。

遊客向警方指出，遭竊背包內不只有日常用品及衣物等，還有機車行車記錄器，是來台珍貴的旅行紀錄，發現不見心很慌，快速撥打110報案，請台灣警察協助，警方立即到現場受理。

警方調閱沿路監控，鎖定1名男子徘徊機車周圍，趁無人之際竊走遊客行李，經警方地毯式搜索，隔天在竹崎親水公園戲水區發現呆坐在椅子上的張嫌，並於籃球場垃圾桶及賓士車內找回失竊背包。

警方察覺張嫌神色有異，進一步調查所開C300賓士車，赫然發現是本月14日通報失竊車輛，犯嫌坦承偷車南下找工作，行駛至竹崎公園油量不足沒錢加油，就徘徊園區餐風露宿，見有後背包隨意放置腳踏墊上，伺機行竊，沒想到隔天人贓俱獲遭逮；警方訊後，依竊盜罪嫌移送嘉義地檢署偵辦。

苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮。記者呂慧瑜／翻攝
苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮。記者呂慧瑜／翻攝
苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮。記者呂慧瑜／翻攝
苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮。記者呂慧瑜／翻攝
苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮，遭竊背包被丟棄籃球場垃圾桶內。記者呂慧瑜／翻攝
苗栗45歲張嫌偷C300賓士車南下找工作，沒錢加油停嘉縣竹崎親水公園徘徊，又竊取香港遊客背包遭警逮，遭竊背包被丟棄籃球場垃圾桶內。記者呂慧瑜／翻攝

嘉義 腳踏墊

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