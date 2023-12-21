鍾情「白玉米」滋味 摘8根遭逮！女賊怒懟地主小心眼
高雄52歲林姓女子日前晚間偷取橋頭某處田裡的玉米，被地主和地主女兒發現，正巧巡邏警路過，地主遂上前帶警走進田中；據悉，林女利用自己跛腳博取同行，並向警辯稱，只不過摘田裡8根玉米，掏出200元打算與地主和解，林女責怪地主女兒太小心眼，不過地主說，根本不認識林女，執意提告。
上周六晚間7時許，橋頭分駐所警員執勤行經橋頭區大仁路與新莊路口時，一名女子上前表示，田裡有賊。
據林女表示，當時騎車經過玉米田時，見玉米果粒飽滿熟成，才不顧自己腳傷行動不便，爬進鐵圍籬摘了8根玉米，沒想到，被人當場逮個正著。
林女當下利用自身行動不便博取被害人同情外，還責怪地主女兒太小心眼不原諒她，離譜行徑讓地主氣得聲稱要提告，警提醒，民眾若對路邊所種植的農作物有興趣，切勿貪圖一時之便而強摘果實，應找到地主經其同意後才向人購買，以免觸法。
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