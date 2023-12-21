出金得多付300萬？高雄男投資慘當冤大頭 被騙60萬報警逮車手
高雄楠梓黃姓男子9月初因網路交友加入某股票群組，聽從詐騙集團慫恿，陸續投資60萬，但每當他要求出金，拿回已投資的錢時，詐團就誆騙黃男得再付300萬元投資金，黃男驚覺受騙報案求助；楠梓分局前天與黃男聯手，約出詐團車手在咖啡店面交，警方一舉逮獲23歲車手送辦。
據了解，受害人黃男與詐騙集團相約在楠梓區某知名咖啡店面交現金，當天警方早已先於現場埋伏監控，待取款車手林男從遠方靠近，隨即上前逮人，當場起獲做案手機1台、假收據1張、假工作證2張、假印章1張等證物。
警方表示，林男一見事跡敗露，當場嚇得跪地泛淚；「我從台北來！」林回應警方，還聲稱自己是第1次當車手，贓款分無半毛就落網，全案詢後依違反加重詐欺罪及洗錢防制法罪嫌，移送橋頭地檢署偵辦。
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