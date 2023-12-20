屏東工廠大火引關切…消防署促強化消防職安 擬3個月後提修法草案

屏東工廠大火引發各界關注消防員工作權益。消防署今天召開強化消防職業安全法制諮商會議，署長蕭煥章表示，為讓相關作業更加周延，將蒐集各界意見，預計3個月後提修法草案。

消防署今晚發布新聞稿指出，強化消防職業安全法制諮商會議邀集各方代表與會，包括公務人員保障暨培訓委員會、勞動部職業安全衛生署、各地方消防機關及社團法人中華民國消防員工作權益促進協會代表傾聽修法建議。

蕭煥章表示，為讓消防職業安全法制作業更為周延，將委託學者盤點公務人員保障法、職業安全衛生法與消防法等法規差異，並蒐集各界意見，預計3個月後提出修法草案。

消防署指出，為精進消防人員職業安全衛生保障，在制度面已整合美國國家防火協會消防人員安全標準規範（NFPA1500）及國內職業安全衛生法、公務人員安全及衛生防護辦法等精神，結合專家團隊推動。

消防署表示，民國111年先輔導新北市消防局及基隆港務消防隊試辦，112年完成輔導台南市消防局等8個消防機關推動，預計113年將輔導16個消防機關推動。

另外，透過計畫（Plan）、執行（Do）、查核（Check）、行動 （Act）流程滾動精進，預計於114年全面運作。

蕭煥章說，為透過計畫引導預算，實質協助地方消防機關落實職業安全及衛生防護，消防署正研提推動消防職業安全及衛生防護5年中程計畫。

他指出，中程計畫除規劃補助地方消防機關成立輔導團隊，改善內部安全設施環境，擴大辦理職安講習訓練外，並持續檢視訂（修）定安全基準與操作程序，推動消防職業安全的災害預防及應變措施，提升職業安全標準及分析職業安全類型等。

此外，消防署也參考日本東京消防廳成立安全推進部模式，中長期目標要成立專責部門，專責推動消防職業安全工作。

消防署表示，職業安全風險管理策略有3個階段，分別是「好的機械裝備」與「建立管理系統」及「形塑安全文化」。

在裝備器材層面，消防署指出，除已奉核定正在執行的補助中程計畫共10項，自106至118年總金額達新台幣76億元，正在研提的中程計畫總金額也達到100億元，協助地方機關擴大導入消防機器人等科技救災及強化第一線消防人員個人裝備。

制度管理層面，消防署表示，持續輔導全國各級消防機關建構專屬職業安全衛生管理作業系統，滾動檢討精進消防安全管理機制，並結合教育訓練及宣導。

消防署指出，目標是全體消防人員共同為提升職業安全努力，逐步形塑由下而上的消防組織安全文化。

召開法制諮商會議，消防署表示，主要在聆聽各消防機關對於消防職業安全衛生法制作業的相關意見，從消防人員安全需求出發，瞭解各方想法，相關意見都會納入委託專家團隊作業參考。

消防署指出，未來有初步成果也會再召開政策說明會向外界說明，以期未來消防職安法制能符消防職業安全制度推動目標，確實保障消防人員安全。