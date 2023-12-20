車手頭是救災英雄！檢警偵破詐欺案「詐財流程曝」 現職消防員判刑3年2月

高雄市警方偵辦「假檢警」詐欺案件，循線查緝涉案李姓、王姓車手等人到案，其中李坤龍到案後，被檢警查出是現職消防員，李兼職擔任「車手頭」，指揮旗下車手收取被害人現金，再匯入詐團指定帳戶，設立3層斷點躲避查緝，高雄地院審理後，李男被依洗錢防制法判刑3年2月，案件正在高雄高分院審理中。

高雄檢警去年偵辦一起「假檢警」詐欺案，曾姓女被害人誤信詐團電話，擔心自己帳戶涉入洗錢，依照詐團指示提領86萬元現金，再將現金交給自稱辦案人員的王姓車手。事後曾女驚覺遇到詐騙，連忙向新興警分局報案，檢警組成專案小組，陸續帶回多名涉案車手。

檢警追查發現，王男取得曾女的86萬元以後，扣除1萬7000元報酬，再將剩餘款項交給顧姓男子，顧男拿走其中的1萬3000元，再把餘款交給蘇姓女子，由蘇女將現金匯入「車手頭」李男帳戶，李再將款項轉匯給身分不詳的詐騙集團。

為了避免警方查緝，李男將取得的現金刻意經過2名車手、1名水房成員取款，設立3層斷點規避檢警查緝，但警方陸續逮捕涉案車手，在到案犯嫌手中查扣假冒的地檢署公文，並根據對話內容鎖定李男才是主嫌。

在全案居於主導地位的李坤龍，擔任詐團「車手頭」，任職花蓮縣消防局，他曾在2018年「206花蓮強震」當晚待命勤務指揮中心值班，當時李受訪時還強調事故時強忍心中不安，將通訊器材、電腦歸位後，善盡職責完成全縣報案派遣勤務。

雄院審理時，李男辯稱不知道取款金流與詐騙集團有關，還稱他是公務員，擔心帳戶若有大筆現金，會被誤認在「從商」，才會請蘇女去取款。但法官認為，李男是提供自己郵局、銀行帳戶給蘇女匯款，跟他的辯解前後矛盾。

另外，銀行轉匯手續費低廉，除非是要躲避警方追氣，不願留下匯款紀錄，否則李男何必請王姓、顧姓男子先後取款，再請蘇女匯至自己帳戶，此等繁雜迂迴方式交付款項，可見李男早知該筆鉅款就是犯罪所得。

法官綜合相關事證，認定李男是負責指揮第3線車手取款的「車手頭」，參與犯罪程度較第1、2線車手更深，依與第3人共同犯詐欺、洗錢等罪，合併處有期徒刑3年2月。案件正在高雄高分院審理中。

花蓮縣消防局代理局長吳兆遠表示，李坤龍今年4月1日停職，已停職8個月，過去擔任指揮中心執勤員，受理119報案。當初檢調到李家直接把人帶去訊問，得知此事後，李坤龍喊冤帳戶借朋友被盜用，沒有參與詐騙案，也沒有被檢方收押，加上態度很堅定，因此相信他沒有犯案。

吳兆遠說，後來局裡收到地檢署起訴書，「真的嚇了一大跳」，沒想到李坤龍有涉入詐騙案，依「警察人員人事條例」規定，先予停職處分。現在李跟朋友合夥開手機維修店，由於被停職不具公務人員身分，沒有違法。除非未來判無罪定讞，他提出申請才可以復職。