快訊

逮機會復仇？賴清德政見會彩排笑虧1句話 柯文哲僅微笑回應

直播／首場總統政見會晚間7點登場 抽籤順序侯友宜、賴清德、柯文哲

三大名師看台積高層異動 咸認未來挑戰是如何維持領先

宜蘭羅東鎮發生銀樓槍案 黑衣口罩男搶走2條金項鍊落跑

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭羅東鎮今天下午發生銀樓搶案，一名身穿黑衣、戴口罩男子上午先到銀樓賣金項鍊，賣得14萬元，下午又去挑選金項鍊，想把項鍊買回來，卻抓了2條金項鍊就跑了。羅東警方獲報後調閱監視器，掌握嫌犯身分，正全力追緝中。

警方調查，這名男子今天上午到銀樓賣一條2兩多的金項鍊，下午再到銀樓，表示除了想把原有的項鍊買回來，還想選購重一點的項鍊；當時，老闆的女兒看店，拿出該名男子早上賣的項鍊，及另一條2兩多的金項鍊，未料雙方交談沒幾句話，該名男子就抓了金項鍊就跑掉。

老闆的女兒大聲呼叫，但因她懷有身孕無法追人，呼叫聲驚動附近的店家跑出來查看。根據目擊者表示，有看到這名男子行跡怪異站在門口看金飾，看東看西，但是過沒多久就衝出銀樓，快速跑離開之後，搭計程車離開。

估計銀樓損失大約40餘萬元，警方調閱監視器，已經掌握嫌犯身分追緝中。

宜蘭羅東鎮發生銀樓槍案，一名黑衣口罩男搶走2條金項鍊落跑，警方掌握對象追緝中。非此事案發照片。圖／本報資料照
宜蘭羅東鎮發生銀樓槍案，一名黑衣口罩男搶走2條金項鍊落跑，警方掌握對象追緝中。非此事案發照片。圖／本報資料照

銀樓 羅東 監視器

延伸閱讀

影／AI光影幻境...宜蘭映像節導入5G把冷科技變成暖藝術

宜蘭太平山降雪機會高 園區採預警性機動管制入園

宜蘭立委選舉號次抽籤 今日壽星黃琤婷主動伸雙手握陳俊宇

見房東戴金項鍊擁大量現金…泰移工勒斃奪財辯遭性騷 無期徒刑定讞

相關新聞

司機吃感冒藥精神恍惚？泰安社區接駁巴士撞山壁 整車側翻5人傷

苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻，當時車內有4...

宜蘭羅東鎮發生銀樓槍案 黑衣口罩男搶走2條金項鍊落跑

宜蘭羅東鎮今天下午發生銀樓搶案，一名身穿黑衣、戴口罩男子上午先到銀樓賣金項鍊，賣得14萬元，下午又去挑選金項鍊，想把項鍊...

救援花蓮地震獲好評...勤務中心隊員涉詐騙案 消防局收到起訴書難置信

曾任花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍，涉入詐騙洗錢案。根據判決書指出，李坤龍在詐騙集團成員騙取錢財後，經由車手、友人取...

屏東消防特搜大隊 獲妙光禪寺捐贈逾百萬救災裝備

屏東縣佛教會理事長、妙光禪寺住持釋見引法師，今代表捐贈屏東縣消防局特搜大隊山域溪谷垂降救援專用繩索裝備，與國際人道救援裝...

用「妹妹住院」當藉口博同情 男假冒大學生騙71歲婦遭法辦

35歲林姓男子假冒大學生，昨天向台南市安南區71歲陳姓老太太謊稱他妹妹生病住院急需用錢，博取同情向她借得2千元。老太太家...

起火點在客廳冰箱旁！台南安南區公寓火災 家中放油漆、甲苯等易燃物

台南市安南區安中路一段7O1巷內4樓公寓，今天中午11點多發生火災後，下午消防局火災調查科人員到火場調查，發現客廳電冰箱...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。