宜蘭羅東鎮發生銀樓槍案 黑衣口罩男搶走2條金項鍊落跑

宜蘭羅東鎮今天下午發生銀樓搶案，一名身穿黑衣、戴口罩男子上午先到銀樓賣金項鍊，賣得14萬元，下午又去挑選金項鍊，想把項鍊買回來，卻抓了2條金項鍊就跑了。羅東警方獲報後調閱監視器，掌握嫌犯身分，正全力追緝中。

警方調查，這名男子今天上午到銀樓賣一條2兩多的金項鍊，下午再到銀樓，表示除了想把原有的項鍊買回來，還想選購重一點的項鍊；當時，老闆的女兒看店，拿出該名男子早上賣的項鍊，及另一條2兩多的金項鍊，未料雙方交談沒幾句話，該名男子就抓了金項鍊就跑掉。

老闆的女兒大聲呼叫，但因她懷有身孕無法追人，呼叫聲驚動附近的店家跑出來查看。根據目擊者表示，有看到這名男子行跡怪異站在門口看金飾，看東看西，但是過沒多久就衝出銀樓，快速跑離開之後，搭計程車離開。

估計銀樓損失大約40餘萬元，警方調閱監視器，已經掌握嫌犯身分追緝中。