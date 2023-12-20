救災英雄淪詐團幹部！他救援花蓮地震獲好評 消防局收到起訴書難置信

曾任花蓮縣消防局勤務指揮中心隊員李坤龍，涉入詐騙洗錢案。根據判決書指出，李坤龍在詐騙集團成員騙取錢財後，經由車手、友人取款再洗錢轉往大陸，遭判有期徒刑3年2月，全案仍可上訴。消防局指出，李過去工作認真，收到起訴書對於他涉案感到難以置信，已於今年4月停職。

李坤龍於2007年10月29日分發至花蓮縣消防局救災救護第三大隊東里分隊擔任隊員，2011年10月28日調任消防局救災救護第一大隊仁里分隊隊員，並於2012年11月26日調任消防局救災救護指揮科，負責勤務中心派遣台工作。在2018年0206花蓮地震中，完成上百通求救電話的派遣勤務，獲得好評。

高雄市檢警日前偵辦詐騙案，竟發現李坤龍成為大陸詐騙團在台灣的幹部，贓款分批匯入李2個帳戶，隱匿詐欺犯罪所得去向，他再以轉匯兌換地下匯兌方式，把贓款扣除自身報酬後，再交給大陸詐騙集團。

根據高雄地方法院刑事判決，李坤龍雖然坦承非法辦理國內外匯兌業務犯行，卻矢口否認有從事詐騙，辯稱不知道這筆錢跟詐欺犯罪有關，不過法院仍以犯三人以上共同詐欺取財罪、非法辦理國內外匯兌業務罪，判處有期徒刑3年2月。

花蓮縣消防局代理局長吳兆遠表示，李坤龍於今年4月1日停職，已停職8個月，過去擔任指揮中心執勤員，受理119報案。當初檢調到李家直接把人帶去訊問，得知此事後，李坤龍喊冤帳戶借朋友被盜用，沒有參與詐騙案，也沒有被檢方收押，加上態度很堅定，因此相信他沒有犯案。

吳兆遠說，後來局裡收到地檢署起訴書，「真的嚇了一大跳」，沒想到李坤龍有涉入詐騙案，依「警察人員人事條例」規定，先予以停職處分。至於現在李跟朋友合夥開手機維修店，由於被停職不具公務人員身分，這點沒有違法。若未來判無罪定讞，他提出申請才可以復職。