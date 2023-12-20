屏東消防特搜大隊 獲妙光禪寺捐贈逾百萬救災裝備

屏東縣佛教會理事長、妙光禪寺住持釋見引法師，今代表捐贈屏東縣消防局特搜大隊山域溪谷垂降救援專用繩索裝備，與國際人道救援裝備等總價值逾133萬元救災裝備一批，提升特搜、救災能量，消防局秘書鄭建德代表受贈，感謝妙光禪寺捐贈救災裝備，讓特搜大隊弟兄執行任務更安全，也更有力量保護人民生命財產。

妙光禪寺住持釋見引法師說，屏東特搜大隊今年歷經土耳其地震、飛龍瀑布事件，透過電視媒體報導，看到屏東特搜第一時間趕赴現場，幾乎無役不與，更要克服任何氣候、地形、自然環境等嚴苛挑戰，尤其在零下6度中與時間賽跑、搶救寶貴人命，精神令人感佩。獲知大隊尚須救災裝備，立即盤整資源，藉此拋磚引玉，讓更多企業及善心人士共同關心防救災工作。

屏東縣政府消防局表示，今年初土耳其南部發生大地震，數百萬人遭受到親人的死別與分離，台灣派遣屏東縣政府消防局特搜大隊前往土耳其救援，期間土耳其當地天寒地凍，夜間的氣溫更是在零下6度，弟兄們吹著凜冽冷風、頂著雪花的天候，艱苦的在惡劣的環境中，搶救災民。

今年5月屏東霧台鄉發生飛龍瀑布的溪谷攀降救援案件，五人成功救援，但仍有五人不幸罹難，在為期將近8天救援，特搜弟兄在峭壁懸崖間攀降，在暴雨狂風中穿梭於百米瀑布間、以及奔騰的激流裡，將受困者與罹難者帶回家。

消防局表示，國際人道救援一直是發展重點之一，所需裝備器材眾多，除消防局編列預算，民間的捐贈使裝備器材更完善，感謝妙光禪寺的慷慨解囊，添購裝備逾133萬元經費，提升特搜大隊弟兄在執行災任務時的安全及便利性，也期盼藉由妙光禪寺的善行義舉，透過本次捐贈典禮能達拋磚引玉之效，號召各級民間企業、地方團體、甚至是個人，齊力為縣民的生命財產安全盡一份心力。