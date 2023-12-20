用「妹妹住院」當藉口博同情 男假冒大學生騙71歲婦遭法辦
35歲林姓男子假冒大學生，昨天向台南市安南區71歲陳姓老太太謊稱他妹妹生病住院急需用錢，博取同情向她借得2千元。老太太家人事後得知，認為她被騙報警法辦，警方查出林曾以同樣手法向安南區另一名婦人行騙，林也沒有妹妹，今天中午警詢後依詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。
台南市警三分局在網路社群在地社團，發現網友貼文有男子詐騙錢財情事，請民眾多加注意，和順派出所所長陳孟言主動聯繫網友及陳姓女被害人，得知昨晚有一名男子騎乘機車到安南區安和路民宅，自稱是成大學生，因妹妹生病住院急需用錢，向陳老太太攀談博取同情，進而借款2000元。
網友事後知情擷取男子影像發布在社群媒體，提醒網友注意。員警依據被害人提供影像，發現借錢男子為林姓男子（35歲），其於今年10月份以同樣手法向安南區某宮廟工作婦人詐騙1千元，甫遭和順所員警查獲，卻仍不知悔改故技重施。陳所長立即前往林住處找人，帶返派出所說明案情，警詢後依詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。
台南市警三分局呼籲，遇到陌生人及陌生訊息，應提高警覺，也可撥打110或165反詐騙專線，尋求協助，慎防受騙。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言