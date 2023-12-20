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用「妹妹住院」當藉口博同情 男假冒大學生騙71歲婦遭法辦

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

35歲林姓男子假冒大學生，昨天向台南市安南區71歲陳姓老太太謊稱他妹妹生病住院急需用錢，博取同情向她借得2千元。老太太家人事後得知，認為她被騙報警法辦，警方查出林曾以同樣手法向安南區另一名婦人行騙，林也沒有妹妹，今天中午警詢後依詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局在網路社群在地社團，發現網友貼文有男子詐騙錢財情事，請民眾多加注意，和順派出所所長陳孟言主動聯繫網友及陳姓女被害人，得知昨晚有一名男子騎乘機車到安南區安和路民宅，自稱是成大學生，因妹妹生病住院急需用錢，向陳老太太攀談博取同情，進而借款2000元。

網友事後知情擷取男子影像發布在社群媒體，提醒網友注意。員警依據被害人提供影像，發現借錢男子為林姓男子（35歲），其於今年10月份以同樣手法向安南區某宮廟工作婦人詐騙1千元，甫遭和順所員警查獲，卻仍不知悔改故技重施。陳所長立即前往林住處找人，帶返派出所說明案情，警詢後依詐欺罪嫌函送台南地檢署偵辦。

台南市警三分局呼籲，遇到陌生人及陌生訊息，應提高警覺，也可撥打110或165反詐騙專線，尋求協助，慎防受騙。

林姓男子（左）涉嫌詐欺案，被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝
林姓男子（左）涉嫌詐欺案，被警方法辦。記者黃宣翰／翻攝

台南 詐騙 妹妹 大學生

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