起火點在客廳冰箱旁！台南安南區公寓火災 家中放油漆、甲苯等易燃物

台南市安南區安中路一段7O1巷內4樓公寓，今天中午11點多發生火災後，下午消防局火災調查科人員到火場調查，發現客廳電冰箱旁雜物幾乎全被燒毀，研判起火點位於電冰箱旁，初步未發現有人為因素，已採樣送驗以查明真正起火原因。

消防局火災調查科人員今天下午2點30分到火場勘驗，發現客廳燒得最厲害，尤其以客廳電冰箱旁的塑膠回收箱被燒毀，研判起火點在電冰箱旁，並沒有發現有人為縱火跡證。是否為電器因素引起，將採樣送驗才能釐清 。

男屋主表示，火災發生時他外出工作，客廳電冰箱旁有條延長線，電冰箱旁有塑膠回收箱，延長線插了不少插頭，他懷疑可能是電線走火，但要等火調科人員調查。

火調科人員並詢問現場救火消防人員，研判火災剛發生時，劉母和23歲女兒原本都已逃出屋外，23歲劉女為了搶救家中貓咪，又返回家中，結果才受困房間內，吸入大量濃煙送加護病房救治，貓咪已死在廚房內。

火調科人員表示，起火戶家中堆放許多油漆、甲苯等易燃物，發生火災時十分危險，千萬在家中不要堆放油漆、甲苯等物品。