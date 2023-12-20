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司機吃感冒藥精神恍惚？泰安社區接駁巴士撞山壁 整車側翻5人傷

聯合報／ 記者胡蓬生／苗栗即時報導

苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻，當時車內有4名乘客，連同駕駛共5人都受到擦撞傷，車禍發生後由於道路狹窄，影響救護車通行救援，在鄉民多人合力推動下讓出通行空間，將傷患送醫，車禍原因待調查。

大湖警方表示，泰安分駐所上午11點左右接獲通報，苗62線清安道路往錦水附近有車輛翻覆，警方隨即趕赴現場，58歲林姓男子駕駛鄉公所接駁巴士，當時車上載有4名乘客，駕駛疑因天冷，精神不濟自撞山壁導致車身翻覆，幸好未與其他車輛碰撞，消防人員在現場協助駕駛及乘客脫困，駕駛及4名乘客意識清楚，但有輕微擦挫傷，警方在現場交通疏導並實施酒測，駕駛並無酒駕，隨後5人由救護車送醫治療，肇事原因及責任待調查釐清。

泰安鄉長陳吉基表示，接獲社區巴士翻車事故通報後，他立刻趕往現場了解，駕駛疑似感冒吃藥致精神恍惚，以致引發意外，車內4名乘客都是五、六十歲的婦人，送醫治療後，他也到醫院探視慰問，鄉公所社區巴士有提供保險，將為受傷乘客爭取理賠等後續事宜。

苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻。圖／民眾提供

苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻，鄉民多人推車讓救護車有通行空間。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻，鄉民多人推車讓救護車有通行空間。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻。圖／民眾提供
苗栗縣泰安鄉公所一輛社區接駁巴士上午11點多由清安往錦水方向行駛時，在苗62線4.9公里處突然擦撞山壁側翻。圖／民眾提供

巴士 救護車 車禍 自撞

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