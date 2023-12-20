車開上人行道…基隆男撞倒行道樹後昏迷 排除酒駕原因待查

吳姓男子今天下午開車行經基隆市基金二路時，偏離車道後，開上道路右側人行道並撞斷1棵行道樹。消防人員獲報到場救護時，吳男在駕駛座昏迷，救出後送醫。吳男經抽血檢驗無酒精反應，排除酒後駕車肇事，事由原因由警方調查中。

基隆市消防局「119」救災救護指揮中心今天下午2點35分接獲報案，基金二路往萬里方向在大武崙派出所與泉益加油站中間路段發生車禍，駕駛人仍在車內。

消防局派遣安樂分隊2車5人前往救護，2點44分到達現場，看到62歲吳男倒在駕駛座，利用破壞器材破壞車體後將人救出，吳已昏迷，意識不清，送往基隆長庚醫院急救。

警方查出吳男身分後，通知家人出面協助處理。吳男經抽血檢驗，血液中無酒精反應，排除酒後駕車釀禍，將待他清醒後詢問，並調閱附近道路監視器畫面，查明為何發生事故。