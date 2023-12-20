持萬能鑰匙四處插…新北偷車竊嫌搭公車 警上車甕中捉鱉

新北市1名有多項竊盜、毒品前科的43歲張姓男子，近期在土城、新莊、五股一帶竊取汽、機車代步，騎到沒油就隨處棄置。土城警方接獲多名被害人報案展開調查鎖定張男涉嫌重大，17日發現張男正在土城區搭公車，警方申請拘票將公車攔下，上車當場將張男逮捕，詢後依竊盜罪嫌送辦，檢察官複訊後聲押獲准。

據了解，43歲的張姓男子居無定所，因沒有固定工作靠著打零工維生。張男因不想走路及搭大眾運輸工具，竟起意竊取機車代步。張男靠著萬能鑰匙在路上隨機挑選舊款機車，將鑰匙硬插入鑰匙孔轉開後騎走，當騎到沒油後就隨意棄置路邊。

土城分局廣福、土城派出所10、11月間接獲多名被害人報案稱汽車及機車遭竊。警方調閱監視器後發現這些竊案都是同1人所為，遂依據穿著及特徵、長相鎖定張男涉案，清查發現張男在土城區共竊取5輛機車、1輛貨車。

警方透過手機訊號鎖定張男行蹤，17日發現張男正搭805路公車行經土城區中央路，警員立即騎機車趁公車進站時將公車攔下，向公車司機表明身分後立即上車將張男逮捕。張男警詢時供稱偷車是為了代步，警方發現張男還搜刮車內財物，詢後將他依竊盜罪嫌送辦，檢察官複訊後將他聲押獲准。