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滿街騙子？台南詐騙車手面交取款 巡邏警路過逮住、休假警也幫抓同夥

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市70歲的吳姓被害婦人誤信電信投資詐騙，昨天下午5點多在北區西門路巷內正要交付30萬元給21歲黃姓男車手時，恰巧被機警的巡邏員警發現當場攔阻，查獲黃姓車手。另外休假中的警員黃柏堯恰巧在附近購物，在得知查緝訊息後，在附近和緯路的超商發現20歲張姓男同夥，警詢後今天依詐欺、洗錢防制法罪嫌法辦。

市警五分局公園派出所警員郭益均、葉蕙慈昨天下午5點多巡邏時，在轄內西門路巷弄內見男子與老婦人於牆邊形跡可疑，經盤查發現是黃姓男車手（21歲）正在吳姓被害婦人（70歲）收取詐騙款項，經查為吳老太太於臉書看見國際投資廣告訊息，誤信為真後加入LINE接觸，欲儲值投資30萬元，昨天下午約定面交，被機警的巡邏員警當場攔阻並查獲黃姓車手。

警員隨即將此案查獲訊息通報至警察公務群組，休假中的警員黃柏堯恰巧在附近購物，在得知查緝訊息後，昨天下午5點5分在附近和緯路的超商發現另一名可疑的張姓男子（20歲）。張盯著手機、拿著紙條且東張西望神色緊張，疑似為把風的車手同夥。

隨後黃柏堯尾隨張搭乘的計程車，同時通報巡邏警力於和緯路、西門路口將計程車攔下盤查，比對監視器影像發現張與黃共同搭計程車犯案，警詢後依詐欺、洗錢防制法罪嫌移送台南地檢署偵辦。

黃姓詐騙男車手（左）涉詐欺案，被台南市警五分局線上巡邏警員逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
黃姓詐騙男車手（左）涉詐欺案，被台南市警五分局線上巡邏警員逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
張姓詐騙男車手（中）涉詐欺案，被台南市警五分局警員逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝
張姓詐騙男車手（中）涉詐欺案，被台南市警五分局警員逮捕法辦。記者黃宣翰／翻攝

車手 計程車 詐騙 台南 詐欺 警察

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