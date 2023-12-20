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影／偷吃超商餅乾 新北男惱羞成怒、狂飆粗話丟紙箱砸女店員

聯合報／ 記者黃子騰／新北即時報導

新北市73歲翁姓男子日前在中和區1間超商未結帳就吃餅乾，26歲余姓女店員事後收拾桌面發現但當下並未報案。翁男昨天又來到這間超商，余女與店長上前質問翁男是否曾偷竊食品，雙方因而發生口角，余女報案後欲阻擋翁男離開時，遭翁男丟擲紙箱砸中頭部受傷。警方到場將翁男帶回，詢後依竊盜傷害罪嫌送辦。

據了解，翁姓男子上月26日下午在中和區景新街1間超商內，拿架上的餅乾坐在用餐區食用，吃完後垃圾也未丟就直接離開。事後超商余姓女店員收拾桌面時見到桌上吃完的餅乾袋，驚覺翁男並未結帳就直接食用，但當下並未報警。

昨天晚間6時許翁男再度來到這間超商，余姓女店員與27歲余姓女店長見狀立即上前質問翁男是否曾偷竊店內食品，雙方當場發生口角，余姓女店員立即撥打電話報警，並站在門口欲阻擋翁男離開，翁男情急之下竟拿起店內紙箱朝余女丟擲，余女頭部遭擊中造成鈍挫傷。

中和警方獲報趕抵超商，經余女指認後立即將翁男帶回警局，警詢後將翁男依竊盜、傷害罪嫌移送法辦。

警方趕抵超商，女店員向警方指認翁男。記者黃子騰／翻攝
警方趕抵超商，女店員向警方指認翁男。記者黃子騰／翻攝
店內其他民眾拍下店員與翁男爭執過程。圖／擷取自社會事新聞影音
店內其他民眾拍下店員與翁男爭執過程。圖／擷取自社會事新聞影音
警方將翁男帶回警局。記者黃子騰／翻攝
警方將翁男帶回警局。記者黃子騰／翻攝

超商 餅乾 偷竊 竊盜 傷害罪

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