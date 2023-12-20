影／行人地獄再現！新北貨車轉彎 永和婦人斑馬線被撞飛命危

新北市34歲黃姓男子今天上午9時許駕駛小貨車，行經永和區民生路欲左轉民權路，此時77歲劉姓婦人正走在行人穿越道上欲過馬路，黃男左轉時疑因A柱遮擋視線不慎撞上劉姓婦人，劉婦當場被撞飛倒地。救護人員趕抵發現劉婦已無生命跡象立即將她送醫，目前仍命危急救中。車禍原因及肇責歸屬正由警方調查中。

據了解，被撞的77歲劉姓婦人，今天上午9時許走在永和區民權路與民生路口行人穿越道上欲過馬路時，駕駛小貨車的34歲黃姓男子疑因左轉時遭A柱遮擋視線，未注意到走在行人穿越道上的劉婦當場將她撞飛。但劉婦此時已無生命跡象，由救護車緊急送醫搶救。

警方獲報到場採證，黃男經酒測後並未喝酒，警方初步研判黃男未注意車前狀況及行經行人穿越道未禮讓行人釀禍，警方已調閱監視器並進行測繪採證，以釐清確切肇責歸屬。永和警方呼籲，車輛行經無號誌路口應注意車前狀況，尤其須留意行人穿越道是否有行人穿越，以維護交通安全。