苗縣泰安鄉幸福巴士自撞山壁側翻 4人受傷送醫

1輛苗栗縣泰安鄉公所幸福巴士今天上午行經苗62線錦卦大橋附近，不慎自撞山壁側翻，造成乘客、駕駛在內4人受傷，苗栗縣消防局獲報派遣人車趕往救援。

苗栗縣消防局上午11時許接獲通報，泰安鄉苗62線發生小型巴士翻覆意外，經派遣人車到場，發現為泰安鄉公所的幸福巴士側翻於路面，現場多名乘客受傷，初步檢傷分別將4名患者送醫救治，所幸患者多為擦挫傷，意識皆清楚。

苗栗縣消防局第五救護大隊副大隊長羅政銘表示，因現場道路狹窄，巴士側翻後影響道路通行，經現場民眾合力將巴士推往山邊，才讓救護車順利將傷患載下山就醫。

泰安鄉公所指出，該輛巴士為鄉公所免費接駁鄉民往返大湖與龍山部落車輛，上午回程途中，疑似因駕駛感冒有服用藥物不適發生事故，當時車上載有4名乘客，其中3名乘客及駕駛受傷送醫；確切事故原因待由警方進一步調查。