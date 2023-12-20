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影／桃園轎車失控...打保齡球般撞9機車、釀7傷 女駕駛稱「鞋子卡住」
桃園市桃園區正光路及文中東路口，今上午8點多發生一起連環車禍，一輛白色轎車在路口等紅燈時，不明原因失控衝撞前方9輛機車，造成7人受傷，其中3人送醫救治，現場機車如同保齡球瓶般被撞倒，車殼零件散落一地，車禍原因有待警方調查。
今上午8點正值上班尖峰，駕駛白色轎車的女駕駛行經正光路及文中東路口停等紅燈，疑似誤踩油門，直直衝撞前方的機車停等區，共9輛機車全被撞倒，救護人員獲報出動5輛救護車到場，立即替現場多名騎士進行檢傷，共7人受傷，其中4人拒絕送醫，另外36歲余姓男子左膝左踝大面積擦挫傷、36歲林姓女子左髖部疼痛右腳踝挫傷及63歲洪姓女子背痛，分別送往桃園醫院及敏盛醫院救治。
對此開車的女駕駛相當愧疚，稱「鞋子卡住」不小心釀禍。警方說明，開車的徐姓女子在文中東路停等紅燈時，誤踩油門衝撞前方等紅燈的9輛機車，造成多名機車騎士擦挫傷，警方獲報立即趕抵現場處理，疏導車流並協助傷者送醫，後續肇事責任釐清中。
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