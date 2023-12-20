竹市私立托嬰中心孩童2度燙傷 社會處擬開罰

新竹市某私人托嬰中心疑托育人員照顧不當，釀1名男嬰遭熱水淋身、2至3度燒燙傷，目前仍在加護病房搶救。竹市府社會處表示，已要求業者說明，若違規將依法開罰。本報資料照片

新竹市某私人托嬰中心疑托育人員照顧不當，釀1名男嬰遭熱水淋身、2至3度燒燙傷，目前仍在加護病房搶救。竹市府社會處表示，已要求業者說明，若違規將依法開罰。

有關新竹市某私立托嬰中心疏忽照顧案件，市府社會處表示，市府已介入調查，12月18日接獲醫院及警察局通報後，立即聯繫家長了解案情，並提供關懷及安排預約法律諮詢，另同步要求托嬰中心說明及調閱相關監視器畫面檢視托嬰中心照顧狀況。

知情人士向中央社記者表示，該托嬰中心稱是托育人員在幫嬰兒泡奶時，不慎打翻熱水燙傷男童，但家長想調閱現場監視器畫面，業者卻稱硬碟壞掉，沒有畫面紀錄，讓家長無法接受，日前已向警方報案，針對相關疏失單位、人員提出傷害告訴。

新竹市政府社會處今天發布新聞稿表示，日前接獲醫院及竹市警察局通報後，立即聯繫家長了解案情，並提供關懷及安排預約法律諮詢，另同步要求托嬰中心說明，檢視托嬰中心照顧情況，並了解監視器運作狀況確認是否違規或有疏失。

社會處指出，幼童已受到傷害，若調查確認托育人員有疏忽，將依違反「兒少權法」處新台幣3萬元以上60萬元以下罰鍰，並命其改善，如情節嚴重，得命令停辦並公布機構名稱及負責人姓名。

對此，時代力量新竹市議會黨團今天召開記者會說，衛福部規劃明年建置托嬰監管雲，國民黨立委昨天卻質疑侵害個人隱私，從此次新竹市發生嬰兒燙傷事件可見監視器畫面上傳雲端的必要性，要保存證據才有保障。