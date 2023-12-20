台中海線又出現撒釘怪客？有車輪被刺破民眾提醒注意

台中海線上月才出現撒鐵釘怪客，警方迅速逮捕涉案男子，他供稱心情不好犯案，檢方已依公共危險罪起訴；昨晚有人在臉書沙鹿之美PO文提醒大家，地面出現撒螺絲釘情形，警方今天說明，地面有找到螺絲釘，懷疑是貨車上螺絲釘掉落，正追查來源中。

海線地區上月才發生撒釘怪客沿途亂丟鐵釘，有多輛車輪胎被刺破，地方人心惶惶，清水警分局迅速逮捕顏姓男子，顏被收押；檢警查出，顏在中市北屯、沙鹿、梧棲、清水等14處丟撒釘子，有20輛汽、機車遭殃，顏辯稱心情不佳犯案，檢方已偵結，依公共危險罪嫌起訴，並建請法官加重量刑。

臉書沙鹿之美昨晚有人PO文，昨晚10點30分經過沙鹿祿清宮往台灣大道方向道路，地面發現螺絲釘，他趕上班無法停車撿釘子，看到的螺絲釘，感覺是全新的釘子，連接台灣大道的路口地面有很多，提醒今天上班上課的人開車騎車要注意；有網友立即留言回應，他的二個車輪被刺破，應是這些釘子造成。

清水分局今天說明，地面的螺絲釘有可能是貨車載送不慎掉落，該路口是下坡路段，正追查螺絲釘來源中。