老翁誤信飆股群組 通霄郵局報警阻詐攔下50多萬元

又見股票投資詐騙！苗栗縣通霄鎮一名年過七旬老翁，近日加入LINE某投資群組，不時傳送訊息標榜高獲利、零風險的股票投資管道，昨午老翁前往郵局準備提款56萬5000元「投資」，眼尖行員發現異樣報警處理，戳破詐騙陷阱，老翁也當場醒悟，成功保住積蓄。

警方表示，通霄分局通霄派出所所長陳韋良、警員曾嘉明昨午接獲通霄郵局行員報案，稱有民眾欲提領大筆金額，對提領用途說詞有異，需要警方到場協助。警方到場了解，獲悉陳姓老翁至郵局欲提領56萬5000元，並佯稱是要繳納貸款，但警方眼尖發現陳翁手機內有LINE投資群組訊息，內容多是標榜高獲利、零風險的股票投資管道，儼然是詐騙集團慣用手法，往往在被害人投入大量現金後便失去聯繫，當驚覺受騙時已難追回款項。

在警員及郵局行員聯合勸說下，陳翁打消提款念頭，保住積蓄。通霄警分局長陳至瑋呼籲，民眾千萬別誤信真有穩賺不賠的投資管道，網路及社群媒體上有許多詐騙投資廣告，以假獲利資訊誘使民眾加入 LINE群組進行詐騙。警方將持續推動反詐宣導，並分齡、分眾針對各族群民眾講述常見詐騙手法，民眾如有疑慮，請立即撥打110或165反詐騙專線諮詢，以守護自身財產安全。