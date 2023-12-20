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鳴笛攔查違規迴轉車竟被擊落 中和警倒地傷車頭全爛
新北市中和分局積穗派出所22歲顧姓警員，昨天下午巡邏時發現違規機車，顧員開啟警示燈迴轉欲攔查時，遭後方1輛由27歲呂姓女子騎乘的機車撞上，2人雙雙噴飛倒地，顧員左側手、腳擦挫傷，呂女右手輕微擦傷。救護人員到場後將顧姓警員送醫，所幸並無大礙，呂女則不願就醫。車禍原因及肇責歸屬仍待釐清。
據了解，顧姓警員昨天下午2時許騎警用機車執行勤務，沿中和區中山路三段往板橋方向行駛。在中山路與民有路口發現1輛機車違規迴轉，顧姓警員見狀立即開啟警示燈，並由外側車道迴轉欲上前攔查。
不料在顧姓警員迴轉時，遭後方1輛違規行駛內側左轉專用道的呂姓女騎士撞上，顧姓警員及呂姓女騎士雙雙噴飛倒地，顧員左側手、腳擦挫傷，由救護人員送醫治療，而呂女則是右手輕微擦傷未送醫。
警方獲報到場對顧姓警員及呂女進行酒測，雙方酒測值均為0，警方後續將調閱監視器釐清事發過程及肇責歸屬。事發後中和分局副分局長至積穗所慰問顧姓警員，同時宣導，員警駕駛汽（機）車應遵守交通規則，注意交通安全。
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