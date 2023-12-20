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台南拾荒機車被撞倒起火1傷 警抓肇逃轎車駕駛將法辦
台南市吳姓男子今天清晨5點多騎機車外出拾荒，行經中西區和緯路四段前遭後方轎車追撞後，機車人車倒地並起火燃燒，吳雙手擦傷，轎車駕駛涉肇事逃逸，轄區警方事後警掌握肇逃駕駛將依法追究。
今天清晨5點多在台南市中西區和緯路四段，發生轎車從後方擦撞機車交通事故。吳姓騎士(60歲)早上騎乘機車外出拾荒，在和緯路段遭1輛轎車從後方擦撞。
發生事故後轎車未停下直接離開現場，機車被撞至路旁後起火燃燒，經消防人員到場救護及撲滅火勢，吳男僅雙手擦傷不願就醫，吳沒有無酒精反應。
台南市警二分局說，有關轎車駕駛未停留現場處置涉嫌肇事逃逸部分，警方調閱監視器掌握涉案車輛駕駛，將通知到案來釐清案情，並將依涉嫌公共危險、過失傷害等罪嫌法辦。
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