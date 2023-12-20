快訊

26歲駐唱女歌手遭狂粉猛刺8刀喪命 兇手將「屍體載回家」

揭莫薩德失誤內幕 因以色列對哈瑪斯的「買個清靜」政策？

流年不利？哈孝遠一家三口被迫搬家 傳因黑道找上門

聽新聞
test
0:00 / 0:00

高雄大寮洗手台、待修冷氣機不見了 缺錢竊賊運往回收場賤賣

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

謝姓男子沒錢花用，連日騎機車在高雄大寮地區尋找下手目標，將住家或工廠放在屋外的不鏽鋼洗手台、待維修的冷氣機室外機等物品載上機車，到資源回收場變賣。警方以車追人，查獲他涉案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，12月中旬起，高雄市大寮區連發生5起竊盜案，12月11日，上寮路某冷氣維修工廠將客戶委託待修的冷氣室外機擺在廠外，不翼而飛，13日光明路二段等處的住家及工廠，也分別失竊不鏽鋼洗手台及銅管。

工廠及住戶發現遇竊，向警方報案，林園警分局立即成立專案小組，追查連續竊案，調閱相關監錄系統畫面，發現竊賊騎機車偷走冷氣室外機和洗手台，儘管物品體積不小，仍一下子便載上機車逃逸。

警方以車追人，發現42歲的謝姓男子涉案，涉嫌將偷得的冷氣室外機、洗手台，都一一搬上機車，載去大寮某資源回收場變賣；資源回收場業者也有登記他載東西去賣，價值7000元的室外機，只賣1000元。

12月16日警方追去謝姓男子住處，拘捕他到案，他稱因為沒錢花用才打工廠、住家的主意，放屋外的東西。全案依竊盜罪嫌移送法辦。

謝姓男子把工廠放屋外的冷氣室外機載上機車。記者林保光／翻攝
謝姓男子把工廠放屋外的冷氣室外機載上機車。記者林保光／翻攝
謝姓男子把大型洗手台載上機車，涉嫌偷去資源回收場變賣。記者林保光／翻攝
謝姓男子把大型洗手台載上機車，涉嫌偷去資源回收場變賣。記者林保光／翻攝
謝姓男子把大型洗手台載上機車，涉嫌偷去資源回收場變賣。記者林保光／翻攝
謝姓男子把大型洗手台載上機車，涉嫌偷去資源回收場變賣。記者林保光／翻攝

冷氣室外機 資源回收 竊盜

延伸閱讀

松山國小污煙漫天　師生無語問「灰」天

立訊收購美PA大廠Qorvo在陸工廠 這筆交易蘋果是推手

趙少康指工廠被要求降低用電 台電：對需量反應措施有所誤解

猴子也不去？晚九朝五大夜保全月薪2萬8 網提一類人可考慮

相關新聞

台中少婦Dcard搶五月天跨年場 被騙6.5K成宣導案例

知名網路社群Dcard近日因其會員涉及妨害名譽、詐騙等案件，遭刑事局等單位搜索，傳拒絕提供相關資料，讓檢警單位碰軟釘子，...

煎蛋時疑電線走火 台中四合院老宅起火、75歲屋主逃出

台中市外埔區一處四合院老宅今天發生火警，75歲男屋主煎蛋時疑電線走火，他跑到屋外逃生，幸好沒受傷，起火原因由消防局火調人...

台中海線又出現撒釘怪客？有車輪被刺破民眾提醒注意

台中海線上月才出現撒鐵釘怪客，警方迅速逮捕涉案男子，他供稱心情不好犯案，檢方已依公共危險罪起訴；昨晚有人在臉書沙鹿之美P...

老翁誤信飆股群組 通霄郵局報警阻詐攔下50多萬元

又見股票投資詐騙！苗栗縣通霄鎮一名年過七旬老翁，近日加入LINE某投資群組，不時傳送訊息標榜高獲利、零風險的股票投資管道...

鳴笛攔查違規迴轉車竟被擊落 中和警倒地傷車頭全爛

新北市中和分局積穗派出所22歲顧姓警員，昨天下午巡邏時發現違規機車，顧員開啟警示燈迴轉欲攔查時，遭後方1輛由27歲呂姓女...

台南拾荒機車被撞倒起火1傷 警抓肇逃轎車駕駛將法辦

台南市吳姓男子今天清晨5點多騎機車外出拾荒，行經中西區和緯路四段前遭後方轎車追撞後，機車人車倒地並起火燃燒，吳雙手擦傷，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。