高雄大寮洗手台、待修冷氣機不見了 缺錢竊賊運往回收場賤賣

謝姓男子沒錢花用，連日騎機車在高雄大寮地區尋找下手目標，將住家或工廠放在屋外的不鏽鋼洗手台、待維修的冷氣機室外機等物品載上機車，到資源回收場變賣。警方以車追人，查獲他涉案，依竊盜罪嫌移送法辦。

據了解，12月中旬起，高雄市大寮區連發生5起竊盜案，12月11日，上寮路某冷氣維修工廠將客戶委託待修的冷氣室外機擺在廠外，不翼而飛，13日光明路二段等處的住家及工廠，也分別失竊不鏽鋼洗手台及銅管。

工廠及住戶發現遇竊，向警方報案，林園警分局立即成立專案小組，追查連續竊案，調閱相關監錄系統畫面，發現竊賊騎機車偷走冷氣室外機和洗手台，儘管物品體積不小，仍一下子便載上機車逃逸。

警方以車追人，發現42歲的謝姓男子涉案，涉嫌將偷得的冷氣室外機、洗手台，都一一搬上機車，載去大寮某資源回收場變賣；資源回收場業者也有登記他載東西去賣，價值7000元的室外機，只賣1000元。

12月16日警方追去謝姓男子住處，拘捕他到案，他稱因為沒錢花用才打工廠、住家的主意，放屋外的東西。全案依竊盜罪嫌移送法辦。