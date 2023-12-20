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台中少婦Dcard搶五月天跨年場 被騙6.5K成宣導案例

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導

知名網路社群Dcard近日因其會員涉及妨害名譽、詐騙等案件，遭刑事局等單位搜索，傳拒絕提供相關資料，讓檢警單位碰軟釘子，引發議論，台中市一名蕭姓少婦在今年11月間，也在Dcard向一名網友購買一張五月天跨年場的門票，要價6500元，但後來因遲遲收不到票，上周向警方報案，也成為警方向轄內國小宣傳反詐的案例。

第五警分局偵查隊、東山所警員鐘玉如、邱國峰近期前往轄內軍功國小做反詐宣導，因近期Dcard社群會員涉及刑事案件，警方也提醒學子，有一名29歲蕭姓少婦在11月間，透過Dcard平台，向一名平台內的網友購買5月天在洲際棒球場辦理的跨年場演場會門票，一張要價6500元，但後來因遲遲等不到門票，才知受騙，16日向五分局報案。

國內知名社群網站Dcard公司被搜索，刑事局、台北市警內湖分局分別偵辦妨害名譽、詐欺案，向Dcard調閱涉案帳號資料被拒，上月及昨天分持搜索票赴該公司調取資料，這是國內社群網站公司首次因不提供資料給警方「被搜索」。

Dcard則回應，一直以來都依循個資法及相關法令規範，積極配合執法機關來函調查，在執法機關有按法定流程揭示必要文件的前提下，皆配合提供執法機關相對應資料，努力在保障用戶資訊隱私權的前提下，協助執法機關偵辦案件，確保良好的法治與站上討論氛圍。

第五警分局提醒，網路世界充滿陷阱，學生在使用社群媒體、網路遊戲及交友平臺時應保持警覺，避免透漏個人資料及隱私。家長也應多加留意孩子的網路行為及交友情形，並在有疑慮時撥打反詐騙專線165或撥打110報案電話查證。

台中市一名少婦透過Dcard平台向網友買5月天門票被詐，損失6500元，變成近日警方向學子宣導案例。圖／第五警分局提供
台中市一名少婦透過Dcard平台向網友買5月天門票被詐，損失6500元，變成近日警方向學子宣導案例。圖／第五警分局提供

Dcard 社群媒體 詐欺 詐騙

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