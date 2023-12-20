越南籍逃逸女移工開設醫美工作室 6年海撈百萬
越南籍裴姓女移工7年前離開雇主向同鄉拜師學藝，在台中市設置醫美工作室，進行割雙眼皮、豐胸、隆鼻等非法醫美，6年來非法所得百萬，裴女遭逮後依法送辦，判處1年2月徒刑。
移民署中區事務大隊台中市專勤隊今天發布新聞稿指出，日前與台中市食安處組成專案小組，報請台中地方檢察署指揮，在台中市東協廣場附近大樓內，查獲越南籍裴姓失聯移工違法開設醫美工作室。
移民署調查，裴女原為製造業技工，7年前離開合法雇主後，向越南籍同鄉拜師學藝，學成後在台中市東協廣場內設立醫美工作室，後又搬至台中火車站附近的大樓內，進行割雙眼皮、修剪唇形、割鼻翼、注射玻尿酸豐胸、豐臀、隆鼻、注射肉毒桿菌消除皺紋及塗抹乳暈及陰部淡化霜等多項醫美行為。
移民署表示，裴女從事非法從事醫美工作約5、6年，在同鄉間擁有良好口碑。裴女上網自越南購買來路不明的美容針劑，郵寄來台或委由同鄉攜帶入境，更透過臉書及抖音等社群媒體直播介紹手術前後對比，吸引顧客上門。
專勤隊員現場比對身分發現裴女與10年前剛入境相比簡直換了一個人，原來她自身從頭到腳整很大，把自己當成店裡的活廣告。裴女收費較正規醫美診所低廉，費用僅市面價格1/3至1/5，吸引不少越南籍同鄉、印尼籍客人慕名求診，裴女非法牟利總計超過100萬元。
全案依違反醫師法及藥事法罪嫌，移送台中地方檢察署，台中地院日前判處裴女有期徒刑1年2月，沒收扣案之非法所得32萬5000元及並追徵未扣案的67萬5000元價額，可上訴。
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