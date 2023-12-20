影／警笛一鳴10分鐘壅塞車程減半 這原因獲雄警暖心開道
高雄鳥松一對父母日前騎車載著1歲大女兒急衝醫院，在圓山路與松藝路口遇上員警巡邏，隨即攔住警員求救，44歲朱姓男騎士對警表示，後座女兒高燒不退要衝急診就醫，警一聽，隨即鳴笛開道，當時車多壅塞至少需10分鐘的路程，縮短5分鐘平安到院，所幸女嬰就醫後，已無大礙。
仁武分局表示，上周日上午9時許，大華派出所員警巡邏行經圓山路與松藝路口時，被朱男騎士攔下，朱當時載著妻小神情焦慮，警員詢問他是否需要幫助，朱急忙表示，1歲大的女兒高燒不退，要前往長庚醫院掛急診。
員警一聽，立即鳴警笛協助開道送醫，爭取寶貴黃金就醫時間護送診治，讓原本10分鐘且車多壅塞的車程，縮短至5分鐘即順利抵達，平安交由醫護人員接手急診。
仁武分局呼籲，警方基於為民服務，緊急情狀下警方可駕駛警車協助民眾開道護送就醫，惟警車上無救護設備，民眾如遇緊急狀況建議優先撥打119專線通知救護車，由專業救護人員攜帶救護器材在第一時間提供醫療協助，及時得到妥善照護。
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