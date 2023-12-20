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苗栗男驅車台中輕生 友人收獲遺書報警尋人來不及

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

苗栗65歲男子疑久病厭世，昨留一封遺書給友人後獨自驅車到台中市，友人報警協尋，昨晚10點多，警方在台中市神岡區承德路五段路旁停車格發現男子車輛，男子坐在駕駛座上已明顯輕生，無生命跡象，今將報請相驗釐清死因。

據悉，男子是苗栗藍領階級工人，長年飽受癌症相關病史困擾，昨留下遺書給友人，獨自駕駛紅色廂型車離開。友人看到遺書內容驚嚇報警，警方獲報後循線調閱監視器，昨晚10點多在台中市神岡區發現行車軌跡。

警方指出，男子車內已明顯輕生，無打鬥跡象，隨後通知家屬到場，家屬沒有意見，今天將報請檢察官相驗，進一步釐清死因。

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