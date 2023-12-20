台南清晨天雨路滑 騎士中西區自摔機車成火球

台南市一輛機車今天清晨5點多行經中西區和緯路四段時，疑因天雨路滑人車自摔倒地後，車體磨擦路面發生火花起火燃燒，吳姓男騎士摔倒輕傷，但機車被燒毀，消防人員接獲報案出水滅火只剩部分車架。

今天清晨冷氣團南下，台南市區還下起陣雨，路面濕滑，年約60歲吳姓男子今天清晨5點8分，騎機車行經中西區和緯路四段257號前，人車自摔倒地後，車體磨擦路面發生火花起火燃燒，吳姓男騎士摔倒輕傷。