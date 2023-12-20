知名亞尼克萬里創始店傳火警 疑工廠天花板電線走火

位新北市萬里區瑪鋉路知名的亞尼克萬里創始店昨晚傳火警，消防人員到場時，發現鐵門有冒出煙，疑天花板電線走火，火勢迅速撲滅，燃燒的為輕鋼架內部的電線，沒有人員受傷，火勢已撲滅。

消防局昨晚10時53獲報萬里區瑪鋉路亞尼克1樓發生火警，消防人員到場發現鐵門有冒出煙，立即尋找火點，現場關係人在現場，找到火點發現在天花板疑為電線走火。

消防局表示，現場燃燒1樓天花板電線，燃燒輕鋼架內部的電線0.2平方公尺，火勢已使用滅火器撲滅，已通風排煙完畢。

萬里里長王傑倫表示，昨晚萬里里的亞尼克工廠處疑似電線悶燒冒煙，已經控制火勢，無人傷亡，由店家及相關單位處理後續。他提醒冬天氣溫低使用電熱水器或加熱風扇的民眾請檢查電線是否老舊，電暖器也不建議開整夜，手機不要在睡覺時放著充電都是很危險的行為。

消防局出動金山中隊、金山、萬里、汐止分隊，共9車18人。第六大隊大隊長羅億田表示，提醒民眾平時應加強用火用電安全管理，建議平時應定期檢查電線絕緣被覆有無劣化及燈具有無故障，若有疑慮應立即停用更換，避免發生火災。