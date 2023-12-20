國3竹山段深夜車禍 自撞護欄再遭撞 1家3口亡

國道三號竹山北上路段前天深夜發生3死1重傷事故。圖／警方提供 國道三號南投竹山北上路段，前天深夜發生3死1重傷事故，警方表示，施男與妻女因不明原因自撞內側護欄翻覆，遭後方顏男駕駛車輛撞上，施妻拋飛出車外，遭後方車輛輾過當場身亡，施男與1歲女兒重傷不治，顏妻重傷。檢警表示，已排除酒駕，昨已完成檢察官複訊與遺體相驗，施男自撞原因、肇事責任仍待釐清。

顏男昨複訊後表示，妻子傷勢嚴重，仍在加護病房，事發當時「暗眠摸」，烏漆抹黑的，都沒看到前面的車，他們也是受害者。

施男1家3口住在雲林縣林內鄉烏塗村，當地村長張翠屏說，施男因脊椎、視力有問題，無法外出工作，平時在村中食堂服務長輩，不定時載村中長者到醫院回診，在鄰里頗受好評；施妻與前夫育有16歲兒子，與施男婚後再生1幼女，近期因女兒剛滿周歲想去台中看姐姐，如今1家3口傳死訊，令人心痛。

國道公路警察局第8大隊表示，43歲施男駕車載42歲謝姓妻子、1歲女兒，前天深夜到台中訪友，在國三竹山交流道前246.8公里路段，車子突失控自撞，車輛翻覆在內、中線車道上，後方行駛中線車道的63歲顏男駕車撞上。

警方表示，施妻在撞擊後，被拋飛到國道馬路上，再遭後方2輛車輾過致死；施男及女兒因撞擊被擠壓在車內，送醫後宣告不治；顏男輕傷，同車妻子因撞擊力道大致胸腔等處嚴重受傷，目前仍在搶救中。

警方表示，已排除酒駕，車禍狀況複雜，肇事原因仍待研判。南投地檢署表示，昨天檢察官已複訊及遺體相驗，車禍因果關係仍待調查、釐清。

據了解，國三竹山、南雲北上路段，有3至4公里路段缺乏照明，駕駛常摸黑開車，近來常發生車禍。警方呼籲，行經無照明國道路段時，前方100公尺無其他車輛，可適度使用遠光燈，加長視野距離與應變時間。