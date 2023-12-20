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桃園幼園傳虐童案外案 教局：全面調查

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園報導

桃園市桃園區某幼兒園遭爆有老師對4歲男童施暴，臉上留下4個血痕，昨天再爆有案外案。圖／議員黃瓊慧提供
桃園市桃園區某幼兒園遭爆有老師對4歲男童施暴，臉上留下4個血痕，昨天再爆有案外案。圖／議員黃瓊慧提供
桃園市某幼兒園前天傳出有老師對4歲男童施暴成傷，昨天議員黃瓊慧再爆有案外案，完整監視器畫面顯示至少還有5位小朋友遭老師巴頭、勒脖。市府教育局回應，將全面調查；業者則說，目前了解僅1位教保員有不當行為，至於有多少幼童受害無法確定。

桃園區某準公共幼兒園爆出助理保育員，徒手將4歲陳姓男童勒脖後懸空抬起，男童父母前天由黃瓊慧陪同開記者會，要求觀看完整監視器畫面，未料發現案外案。據了解，監視器畫面顯示，涉入的老師不只1人，但行為是否有不當對待仍待釐清，先前被指控的助理保育員已停職接受調查。

黃瓊慧說，光當天錄影畫面就看到6位以上幼童遭老師巴頭、拉圍兜兜、勒脖等不當對待，短短幾個小時出現多次體罰，畫面讓家長看得怵目驚心，懷疑孩子可能早被虐待。

「園方一再說謊，不希望家長主動通報，原來是為了隱瞞更可怕的真相。」黃瓊慧痛批，現場還有其他老師都視若無睹，彷彿司空見慣，市府應全面調查，針對此案加重裁罰，相關違法人員全部移送法辦。

教育局回應，已調閱監視錄影畫面，並將老師疑似不當對待幼兒行為一併納入調查，結果會提報認定委員會審議，如經查違反教保服務人員條例規定屬實，將視情節輕重分別裁處幼兒園或行為人，最重可罰老師終身不得於教保服務機構服務。業者說，尊重調查。

黃瓊慧 監視器 幼兒園

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