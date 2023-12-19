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台中港驚傳意外…工程鋼筋吊掛時掉落 砸中泰籍移工送醫不治

聯合報／ 記者林佩均／台中即時報導

公安意外！今天下午，台中港38號碼頭新建工程，後線材料堆置場進行鋼筋材料放置作業時，疑現場作業人員擅自使用未合格吊掛器具執行吊掛作業，致使吊掛中鋼筋材料掉落，砸中一旁56歲泰籍移工，造成腹部、右腳骨折，送醫搶救仍宣告不治。

台中港37、38號碼頭新建工程，今天下午2點多，38號碼頭後線材料堆置場進行鋼筋材料入庫放置作業時，在等待起重機吊掛期間，疑現場作業人員擅自使用未合格吊掛器具執行吊掛作業。

吊掛過程中鋼筋材料掉落，砸中一旁一名56歲泰籍移工，移工腹部、右腳骨折，經救護車送童綜合醫院醫搶救，於下午4點15分宣告不治。

台中港警總隊報請檢察官相驗，勞動部職安署中區職業安全衛生中心接獲通報，派員前往調查中，進一步死因有待相驗釐清。

圖為工地工人，示意圖。圖／聯合報系資料照
圖為工地工人，示意圖。圖／聯合報系資料照

材料 碼頭 移工

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