公園內全身突遭火吻…警消到場已成焦屍 死者是高雄議員胞兄

高雄市前鎮區興仁公園今晚發生男子遭火焚，警方表示，民眾發現時，男子已經全身著火，警、消到場，男子已燒成焦屍，無外力介入。經查，死者吳姓男子是高雄市議員吳銘賜的哥哥，原因檢警正調查中。

據了解，今晚6時30分，民眾發現在興仁公園內，有人全身著火倒地，趕緊向警、消報案，直到警、消到場撲滅火勢，男子已倒臥地上，全身遭火吻，幾乎已成焦屍。

警方在案發地找到1個容器，是死者裝汽油的油桶，經調閱監視器畫面，查證死者身分，發現是66歲的吳姓男子。死者兒子表示，父親最近情緒一直不好，不知道會出事。

警方拉起封鎖線，採證後表示，民眾目睹火苗燒起，無外力介入，將報檢察官相驗確實死因。

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