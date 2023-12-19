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疑不熟悉路況誤入地下道 高雄轎車翻覆2乘客送醫
高雄市前鎮區中山四路中山地下道前，今天傍晚發生轎車翻覆車禍，許姓男子要上國道1號匝道，疑不熟悉路況，誤入中山地下道，撞上快慢車道分隔護欄，導致車輛翻覆，造成車上2人受傷送醫。確實肇事原因由警方調查中。
據了解，55歲的許姓男子從台南載家人和朋友到高雄機場後，今天下傍晚5時40分許，載2名女性友人，沿高雄市前鎮區中山四路要上國道1號回台南，不料沒及時轉到右側連接國道1號匝道的車道，誤往中山地下道往市區的平面道路，疑緊急要變換車道，不慎撞上地下道快慢車道分隔護欄，導致翻車。
許姓男子與同車的2名女性友人，分別是60多歲、50多歲，因轎車翻覆受傷。2名女性友人分別腹部與手部擦挫傷，經救護車送往杏和醫院治療，無生命危險，確實肇事原因由交通大隊進行研判中。
許姓男子未送醫，留現場處理車禍，適值下班交通尖峰時段，一度造成塞車，由警方聯繫拖吊車排除事故現場，車流才在1小時後恢復順暢。
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