快訊

41位北市里長因赴陸遭約談 國台辦說話了

愛女才滿周歲...1家3口深夜外出魂斷國道 追撞駕駛曝狀況悲喊：我們也是受害者

聽新聞
test
0:00 / 0:00

疑不熟悉路況誤入地下道 高雄轎車翻覆2乘客送醫

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市前鎮區中山四路中山地下道前，今天傍晚發生轎車翻覆車禍，許姓男子要上國道1號匝道，疑不熟悉路況，誤入中山地下道，撞上快慢車道分隔護欄，導致車輛翻覆，造成車上2人受傷送醫。確實肇事原因由警方調查中。

據了解，55歲的許姓男子從台南載家人和朋友到高雄機場後，今天下傍晚5時40分許，載2名女性友人，沿高雄市前鎮區中山四路要上國道1號回台南，不料沒及時轉到右側連接國道1號匝道的車道，誤往中山地下道往市區的平面道路，疑緊急要變換車道，不慎撞上地下道快慢車道分隔護欄，導致翻車。

許姓男子與同車的2名女性友人，分別是60多歲、50多歲，因轎車翻覆受傷。2名女性友人分別腹部與手部擦挫傷，經救護車送往杏和醫院治療，無生命危險，確實肇事原因由交通大隊進行研判中。

許姓男子未送醫，留現場處理車禍，適值下班交通尖峰時段，一度造成塞車，由警方聯繫拖吊車排除事故現場，車流才在1小時後恢復順暢。

高雄市前鎮區中山地下道前，今天晚間1輛轎車撞護欄翻車。記者林保光／翻攝
高雄市前鎮區中山地下道前，今天晚間1輛轎車撞護欄翻車。記者林保光／翻攝

車道 國道 高雄市

延伸閱讀

高雄男右手臂不慎捲入維修機台 疑「這原因」釀禍

影／澳洲ANCAP測試只得到零分！MG5轎車與Mahindra Scorpio休旅怎麼撞的？

高雄立委選舉／韓家軍曹桓榮擅打空戰 綠營邱志偉打政績牌

高雄汽車逆向開上大順路輕軌 陳其邁：路型及標示都會改善

相關新聞

影／雲林一家3口命喪國道 追撞駕駛親曝當時狀況「暗眠摸」

雲林施姓男子昨晚載妻女駕車行經國道3號北上246.8K竹山段時，自撞護欄翻車，後方的顏姓駕駛疑閃避不及撞上，釀3死1傷。...

喀麥隆籍貨輪擱淺澎湖漏油 航港局曝船東避不見面

喀麥隆籍貨輪「海順」17日因主機故障、船舶失去動力在澎湖後寮附近岸際擱淺，甚至發生漏油情形。交通部航港局表示，因船東避不...

高雄議員胞兄公園內全身遭火吻 警消到場已成焦屍

高雄市前鎮區興仁公園今晚發生男子遭火焚，警方表示，民眾發現時，男子已經全身著火，警、消到場，男子已燒成焦屍，無外力介入。...

疑不熟悉路況誤入地下道 高雄轎車翻覆2乘客送醫

高雄市前鎮區中山四路中山地下道前，今天傍晚發生轎車翻覆車禍，許姓男子要上國道1號匝道，疑不熟悉路況，誤入中山地下道，撞上...

獨／士林夜市傍晚再傳瓦斯外洩 急拉封鎖線尋洩漏點

北市士林夜市大南路今天傍晚傳出瓦斯外洩，警方與消防獲報到場，並與陽明山瓦斯股份有限公司找尋洩漏點；現場拉起封鎖線，約超過...

高雄男右手臂不慎捲入維修機台 疑「這原因」釀禍

高雄岡山區聖森路上的某間工廠，今天下午4時20分許，發生設備員右上臂捲入輸送帶機台的創傷意外，據悉，當時28歲陳男執行例...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。