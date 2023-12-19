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愛女才滿周歲...1家3口深夜外出魂斷國道 追撞駕駛曝狀況悲喊：我們也是受害者

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影／雲林一家3口命喪國道 追撞駕駛親曝當時狀況「暗眠摸」

聯合報／ 記者賴香珊黑中亮／南投即時報導

雲林施姓男子昨晚載妻女駕車行經國道3號北上246.8K竹山段時，自撞護欄翻車，後方的顏姓駕駛疑閃避不及撞上，釀3死1傷。顏男表示，事發時現場「暗眠摸」看不到前方的車，悲吐其妻重傷，他們也是受害者。檢方今會同法醫、家屬相驗遺體，南投地檢署表示，車禍狀況較複雜，需進一步調查認定因果及肇責。

國道警方指出， 43歲的施男昨晚10時許駕車北上行經國道3號246.8K時，因不明原因自撞護欄後翻車，63歲顏男閃避不及直接撞上，60歲顏妻受到重傷；施男與1歲多女兒受困車內，送醫後不治，42歲施妻疑翻車時被拋出車外，並遭後方來車輾斃，釀3死1重傷，今相驗並通知死者家屬及相關涉案人做筆錄。

南投地檢署檢察官今會同法醫、家屬對3名死者進行相驗，並複訊相關涉案人。涉嫌追撞肇事的顏姓駕駛今現身複訊時，神情嚴肅且情緒低落，複訊後面對媒體後悲吐，他的妻子傷勢相當嚴重，目前尚未脫險，人還在加護病房，而事發當時，現場「暗眠摸」烏漆抹黑的根本看不到，沒看到前面的車，他們也是受害者。

由於，施男是雲林林內烏塗村人，當地張姓村長說，施男因脊椎視力有問題無法外出工作，平時會在村中協助長輩就醫或回診，在村中頗受好評；謝妻先前有過婚姻，後續與施男再婚並生下幼女，近期女兒才剛滿周歲，未料卻傳出噩耗。

南投地檢署則表示，今天已由檢察官完成複訊及遺體相驗，但因車禍狀況較複雜，因果關係仍需進一步調查認定，以釐清相關肇責，再依法處理。

國道3號竹山段昨晚發生3死車禍，涉追撞肇事的顏姓駕駛表示，事發時現場「暗眠摸」看不到前車，悲吐其妻也重傷。記者賴香珊／攝影
國道3號竹山段昨晚發生3死車禍，涉追撞肇事的顏姓駕駛表示，事發時現場「暗眠摸」看不到前車，悲吐其妻也重傷。記者賴香珊／攝影

國道 南投 自撞 車禍

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