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因狗吠聲起爭執…不滿醉男持棍棒打狗 鄰居壓制釀人命謊稱「路倒」
台南市安南區60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓男鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗；鄭被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉將蔡壓制在地，蔡最後無動靜、無呼吸心跳，蔡才到派出所報案，還謊稱蔡男路倒，被警方戳破，依傷害致死罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。
警方調查，家住安南區長溪路蔡姓男子（60歲），今天凌晨零點40分在外飲酒後搭計程車返家，下車因發出聲響，鄭姓男鄰居（66歲）養在屋外的狗狂吠，蔡持棍棒打狗，吵醒鄭男。
兩人起口角衝突，雙方發生拉扯，鄭涉將蔡壓制在地，最後見蔡無動靜，且無呼吸心跳，前往台南市警三分局長安派出所報案，稱鄰居蔡姓男子倒臥在他住處前。
員警到場發現蔡已無呼吸心跳，頭部有多處瘀傷及出血狀況，通報119送往台南市立安南醫院急救，不治死亡。
警方事後進行調查，由鑑識人員進行採證，並請鄭姓男子再次詳細說明發現當下情狀，鄭避重就輕，且說法前後矛盾，被警戳破，坦承犯案。
鄭供稱，因聽見狗吠聲起身出門查看，見蔡男正拿棍棒攻擊其飼養犬隻，上前制止，雙方相互拉扯，蔡姓死者跌倒在地，他趁機坐在蔡身上壓制，沒想到蔡最後竟無動靜，且無呼吸心跳。
檢警下午相驗，死者頭部和臉部有多處瘀傷及出血狀況，將擇期再解剖查明真正死因，全案依傷害致死罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。
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