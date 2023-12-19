快訊

裁定書曝朱學恒強制猥褻會重判？法官要傳藍提名「不分區立委」作證

學生吸毒…教官報警反遭記過2次 教育部解釋了

聽新聞
test
0:00 / 0:00

因狗吠聲起爭執…不滿醉男持棍棒打狗 鄰居壓制釀人命謊稱「路倒」

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安南區60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓男鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗；鄭被吵醒上前制止，雙方拉扯，鄭涉將蔡壓制在地，蔡最後無動靜、無呼吸心跳，蔡才到派出所報案，還謊稱蔡男路倒，被警方戳破，依傷害致死罪嫌移送台南地方檢察署偵辦。

警方調查，家住安南區長溪路蔡姓男子（60歲），今天凌晨零點40分在外飲酒後搭計程車返家，下車因發出聲響，鄭姓男鄰居（66歲）養在屋外的狗狂吠，蔡持棍棒打狗，吵醒鄭男。

兩人起口角衝突，雙方發生拉扯，鄭涉將蔡壓制在地，最後見蔡無動靜，且無呼吸心跳，前往台南市警三分局長安派出所報案，稱鄰居蔡姓男子倒臥在他住處前。

員警到場發現蔡已無呼吸心跳，頭部有多處瘀傷及出血狀況，通報119送往台南市立安南醫院急救，不治死亡。

警方事後進行調查，由鑑識人員進行採證，並請鄭姓男子再次詳細說明發現當下情狀，鄭避重就輕，且說法前後矛盾，被警戳破，坦承犯案。

鄭供稱，因聽見狗吠聲起身出門查看，見蔡男正拿棍棒攻擊其飼養犬隻，上前制止，雙方相互拉扯，蔡姓死者跌倒在地，他趁機坐在蔡身上壓制，沒想到蔡最後竟無動靜，且無呼吸心跳。

檢警下午相驗，死者頭部和臉部有多處瘀傷及出血狀況，將擇期再解剖查明真正死因，全案依傷害致死罪嫌，移送台南地方檢察署偵辦。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

台南市66歲鄭姓男子涉嫌打傷鄰居致死，被警方依傷害致死罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市66歲鄭姓男子涉嫌打傷鄰居致死，被警方依傷害致死罪嫌法辦。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區民宅前今天凌晨發生鄰居為了狗叫聲起衝突，66歲鄭姓男子涉嫌打傷鄰居致死案，警方到場採證。記者黃宣翰／翻攝
台南市安南區民宅前今天凌晨發生鄰居為了狗叫聲起衝突，66歲鄭姓男子涉嫌打傷鄰居致死案，警方到場採證。記者黃宣翰／翻攝

台南 鄰居 計程車

延伸閱讀

影／台南19歲騎士「犁田」 噴飛卡計程車底 昏迷插管

20秒後爆炸救出水煎包闆娘 豐田里長機車變形：救人重要

日籍遊客手機不慎遺落計程車 警員10分鐘迅速尋回

北市2年591路樹倒塌 民代：提高預算遠端監控防倒樹傷人命

相關新聞

喀麥隆籍貨輪擱淺澎湖漏油 航港局曝船東避不見面

喀麥隆籍貨輪「海順」17日因主機故障、船舶失去動力在澎湖後寮附近岸際擱淺，甚至發生漏油情形。交通部航港局表示，因船東避不...

高雄男右手臂不慎捲入維修機台 疑「這原因」釀禍

高雄岡山區聖森路上的某間工廠，今天下午4時20分許，發生設備員右上臂捲入輸送帶機台的創傷意外，據悉，當時28歲陳男執行例...

因狗吠聲起爭執…不滿醉男持棍棒打狗 鄰居壓制釀人命謊稱「路倒」

台南市安南區60歲蔡姓男子凌晨酒後搭計程車返家，不滿66歲鄭姓男鄰居養在屋外的狗大叫，持棍棒打狗；鄭被吵醒上前制止，雙方...

宜蘭山友登東阿玉山迷途失聯50小時 消防局搜救找到人送醫

宜蘭縣68歲李姓山友17日上午進入員山鄉東阿玉山，意外迷路失聯，家屬報案後，由於山區訊號不良且封面過後天候不佳，18日搜...

男開堆高機違規走土城承天路 疑坡度太陡側翻…頭部重創命危

新北市土城區承天路今天下午發生翻車意外。60多歲男子駕駛堆高機在承天路斜坡行進時，疑因坡度太陡轉彎時車輛失控，整輛堆高機...

影／深夜外出命喪國道…1家3口自撞後又遭追撞 家屬難過認屍

國道3號北上246.9K竹山段昨晚發生重大車禍，43歲施姓男子駕車自撞護欄翻覆後，遭後車追撞，施男車上1家3口不幸喪命。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。