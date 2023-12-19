快訊

民眾黨支持者拿下賴競總前路權遭駁回 警界人士曝兩大關鍵原因

台北周四、周五氣溫恐跌破10度 鄭明典曝一圖示警：是相對顯著的寒流

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／深夜外出命喪國道…1家3口自撞後又遭追撞 家屬難過認屍

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導

國道3號北上246.9K竹山段昨晚發生重大車禍，43歲施姓男子駕車自撞護欄翻覆後，遭後車追撞，施男車上1家3口不幸喪命。施男妻子的家屬今赴南投殯儀館認屍難過表示，姊姊婚後有空也會回娘家探望爸爸，未料如今一家同赴黃泉。

國道警方指出， 43歲的施男昨晚10時許駕車北上行經國道3號246.9K時自撞護欄翻車，63歲顏姓男子疑閃避不及撞上，其60歲妻子受重傷；施男42歲謝姓妻子更被拋出車外遭輾傷重死亡，施男與1歲多女兒受困車內，送醫後不治。

謝女弟弟、妹妹與妹婿接獲警方通知後，今赴南投殯儀館認屍，家屬難過表示，姊姊與姊夫共同養育1歲多的女兒，1家3口住在雲林林內；而姊姊還有一個未成年讀高職的兒子，平時雖與姊姊互動不多，但她婚後有空也會回娘家探望爸爸。

謝女家屬也提到，有聽說夫妻倆昨晚是要去台中找朋友，但詳情不清楚，沒想到卻發生憾事。南投地檢署則表示，施男一家3口大體都暫時於南投殯儀館冰存，預計今天下午4時進行相驗，相關案情及肇事原因都有待進一步調查釐清。

國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，釀3死1重傷。圖／國道第八公路警察大隊提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，釀3死1重傷。圖／國道第八公路警察大隊提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，雲林施姓男子一家3口不幸喪命，家屬今到南投殯儀館認屍。圖／民眾提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，雲林施姓男子一家3口不幸喪命，家屬今到南投殯儀館認屍。圖／民眾提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，雲林施姓男子一家3口不幸喪命，家屬今到南投殯儀館認屍。圖／民眾提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，雲林施姓男子一家3口不幸喪命，家屬今到南投殯儀館認屍。圖／民眾提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，釀3死1重傷。圖／國道第八公路警察大隊提供
國道3號北上246.9公里竹山段昨晚10時許發生嚴重車禍，釀3死1重傷。圖／國道第八公路警察大隊提供

南投 殯儀館 國道 車禍

延伸閱讀

張麗善連任周年表揚8典範名人 原因是為深化「品德教育」

影／愛心菜販陳樹菊讚張麗善推動禮義廉恥 「弟子規」是給父母讀的

勞動部協助廠商引進自動機具 雲林員工：最佳預防醫學

汐止長江街護欄髒污影響安全 清洗增反光導標

相關新聞

男開堆高機違規走土城承天路 疑坡度太陡側翻…頭部重創命危

新北市土城區承天路今天下午發生翻車意外。60多歲男子駕駛堆高機在承天路斜坡行進時，疑因坡度太陡轉彎時車輛失控，整輛堆高機...

影／深夜外出命喪國道…1家3口自撞後又遭追撞 家屬難過認屍

國道3號北上246.9K竹山段昨晚發生重大車禍，43歲施姓男子駕車自撞護欄翻覆後，遭後車追撞，施男車上1家3口不幸喪命。...

宜蘭山友登東阿玉山迷途失聯50小時 消防局搜救找到人送醫

宜蘭縣68歲李姓山友17日上午進入員山鄉東阿玉山，意外迷路失聯，家屬報案後，由於山區訊號不良且封面過後天候不佳，18日搜...

影／誤闖高雄捷運軌道工程區倒車跑了 警追到肇事車、廠商將求償

高雄捷運輕軌第二階工程尚未成圓通車，工程仍如火如荼趕工中，昨晚卻有1輛轎車在左轉後，直接闖入軌道工程區，損毀草皮和部分設...

影／夫妻誤信網路買股欲匯10萬 行員機警報案及時阻詐

汪姓夫妻誤信網路假投資群組，日前帶著10萬元準備到林口某家銀行匯款投資，行員發現其匯款帳戶有異報警。警方到場了解，確認是...

影／印度船員操作錨鍊右手疑骨折 台中海巡救援送醫縫合

昨天下午4點多，海巡署艦隊分署第三台中海巡隊接獲通報，台中火力發電廠外海約1.8浬處，一艘賴比瑞亞籍貨船上的印度籍船員，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。