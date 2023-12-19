影／深夜外出命喪國道…1家3口自撞後又遭追撞 家屬難過認屍

國道3號北上246.9K竹山段昨晚發生重大車禍，43歲施姓男子駕車自撞護欄翻覆後，遭後車追撞，施男車上1家3口不幸喪命。施男妻子的家屬今赴南投殯儀館認屍難過表示，姊姊婚後有空也會回娘家探望爸爸，未料如今一家同赴黃泉。

國道警方指出， 43歲的施男昨晚10時許駕車北上行經國道3號246.9K時自撞護欄翻車，63歲顏姓男子疑閃避不及撞上，其60歲妻子受重傷；施男42歲謝姓妻子更被拋出車外遭輾傷重死亡，施男與1歲多女兒受困車內，送醫後不治。

謝女弟弟、妹妹與妹婿接獲警方通知後，今赴南投殯儀館認屍，家屬難過表示，姊姊與姊夫共同養育1歲多的女兒，1家3口住在雲林林內；而姊姊還有一個未成年讀高職的兒子，平時雖與姊姊互動不多，但她婚後有空也會回娘家探望爸爸。

謝女家屬也提到，有聽說夫妻倆昨晚是要去台中找朋友，但詳情不清楚，沒想到卻發生憾事。南投地檢署則表示，施男一家3口大體都暫時於南投殯儀館冰存，預計今天下午4時進行相驗，相關案情及肇事原因都有待進一步調查釐清。