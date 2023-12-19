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桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案
桃園市桃園區某幼兒園傳出有老師對4歲男童施暴，今天市議員黃瓊慧再爆有案外案，完整監視器畫面顯示至少有6位小朋友遭老師巴頭、勒脖，且涉入的老師不只1人。市府教育局回應將全面調查，若屬實，並將結果提報認定委員會審議，若屬實將視情節輕重裁處。
桃園市某準公共幼兒園爆出助理保育員，徒手將4歲陳姓男童勒脖後懸空抬起，男童父母昨在黃瓊慧陪同下開記者會，要求觀看完整監視器畫面，未料發現案外案。據了解，監視器畫面顯示，涉入的老師不只1人，但行為是否有不當對待，仍待進一步釐清，先前被指控的助理保育員目前已停職調查中。
黃瓊慧表示，光當天錄影畫面就看到6位以上幼童遭到老師巴頭、拉圍兜兜、體罰、勒脖等不當對待，短短幾個小時內老師對多位學童體罰，畫面讓家長看得怵目驚心，懷疑孩子可能早被老師虐待。
「園方一再說謊，不希望家長主動通報，原來是為了隱瞞更可怕的真相。」黃瓊慧痛批，現場還有其他老師都似若無睹，彷彿司空見慣，要求市長張善政下令全面調查，針對此案加重裁罰，相關違法人員全部移送法辦。
教育局回應，已調閱監視錄影畫面，並將老師疑似不當對待幼兒行為一併納入調查與將結果提報認定委員會審議，如經查違反教保服務人員條例第33條規定屬實，將視情節輕重分別裁處幼兒園或行為人6000元至6萬元或6萬元至60萬元罰鍰，或該名老師1至4年或終身不得於教保服務機構服務。
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