桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

桃園市桃園區某幼兒園傳出有老師對4歲男童施暴，今天市議員黃瓊慧再爆有案外案，完整監視器畫面顯示至少有6位小朋友遭老師巴頭、勒脖，且涉入的老師不只1人。市府教育局回應將全面調查，若屬實，並將結果提報認定委員會審議，若屬實將視情節輕重裁處。

桃園市某準公共幼兒園爆出助理保育員，徒手將4歲陳姓男童勒脖後懸空抬起，男童父母昨在黃瓊慧陪同下開記者會，要求觀看完整監視器畫面，未料發現案外案。據了解，監視器畫面顯示，涉入的老師不只1人，但行為是否有不當對待，仍待進一步釐清，先前被指控的助理保育員目前已停職調查中。

黃瓊慧表示，光當天錄影畫面就看到6位以上幼童遭到老師巴頭、拉圍兜兜、體罰、勒脖等不當對待，短短幾個小時內老師對多位學童體罰，畫面讓家長看得怵目驚心，懷疑孩子可能早被老師虐待。

「園方一再說謊，不希望家長主動通報，原來是為了隱瞞更可怕的真相。」黃瓊慧痛批，現場還有其他老師都似若無睹，彷彿司空見慣，要求市長張善政下令全面調查，針對此案加重裁罰，相關違法人員全部移送法辦。