快訊

台積董事長劉德音將於明年退休 不再參與下屆董事選舉

255萬人自行移除 社交距離App階段性任務完成年底退場

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／父載兒女上學被貨車撞進醫院 居民：台1線「444K」數字讓人發毛

聯合報／ 記者潘欣中／屏東即時報導

省道台1線屏東縣枋山加碌村段444公里處北上路段，昨天上午發生大貨車撞上慢車道機車交通事故，林姓機車駕駛和後座一對念國小兒女受傷送醫，幸無生命危險；該路段數字正巧是台語3個「死」諧音，這起車禍再度引發地方議論，過去曾發生兩起2起死亡車禍，警方則在444.4公里處裝上固定式測速照相桿，當地居民認為兼具「鎮煞」功效。

警方調查，昨天上午7時20分，53歲邱姓男子駕駛大貨車沿台1線南往北行駛，疑因變換車道不慎，在444公里處撞擊行駛機慢車道的35歲林姓機車騎士，後座載一對兒女上學途中，3人重摔倒地，消防隊到場發現機車嚴重毀損，受傷3人意識清楚送枋寮醫院，無生命危險，雙方駕駛無酒駕；住加祿村的林姓男子因機車附載人員未依規定，依道路交通管理處理條例開單告發。

該路段444公里正巧是台語3個「死」諧音，這起車禍再度引發地方議論；當地居民說，2016年曾有轎車在深夜高速撞上迴轉軍用卡車的死亡車禍，2018年夏天，1名環島機車騎士清晨於該路段撞上停等載客的公車慘死，有居民認為只是單純車禍，也有人心裡覺得「毛毛的」，警方事後在444.4公里處裝上一具固定式測速照相桿除同路段，有人形容是「會拍照的石敢當」，也有人認為兼具「鎮煞」功效。

警方表示，該路段速限70公里車速較快，之前兩起死亡車禍都是行進中小車撞上靜止大車，因此裝設測照桿限制車主高速行駛，提高安全，和民俗風水所謂的「鎮煞」無關，車禍發生的原因主要是高速行駛、未注意車前狀況等，呼籲駕駛人遵守交通規定。

省道台1線屏東縣枋山加碌村段444公里處北上路段，昨天上午發生大貨車撞上慢車道機車交通事故，林姓機車駕駛和後座一對念國小兒女受傷送醫。圖／警方提供
省道台1線屏東縣枋山加碌村段444公里處北上路段，昨天上午發生大貨車撞上慢車道機車交通事故，林姓機車駕駛和後座一對念國小兒女受傷送醫。圖／警方提供
屏東警方在台1線444.4公里處裝上固定式測速照相桿，當地居民認為兼具「鎮煞」功效。記者潘欣中／攝影
屏東警方在台1線444.4公里處裝上固定式測速照相桿，當地居民認為兼具「鎮煞」功效。記者潘欣中／攝影

車禍 車道 測速

延伸閱讀

國一南下傍晚大貨車翻覆塞到「紫爆」 罪魁禍首是坨爛泥巴

南下車流大塞車！國一南371公里大貨車翻覆 僅1車道通行

拖板車過彎快離心力大 近百包水泥被甩落慢車道

台1線苗栗縣西湖、後龍交界車禍 機車雙載男女雙亡

相關新聞

影／父載兒女上學被貨車撞進醫院 居民：台1線「444K」數字讓人發毛

省道台1線屏東縣枋山加碌村段444公里處北上路段，昨天上午發生大貨車撞上慢車道機車交通事故，林姓機車駕駛和後座一對念國小...

影／夫妻誤信網路買股欲匯10萬 行員機警報案及時阻詐

汪姓夫妻誤信網路假投資群組，日前帶著10萬元準備到林口某家銀行匯款投資，行員發現其匯款帳戶有異報警。警方到場了解，確認是...

影／印度船員操作錨鍊右手疑骨折 台中海巡救援送醫縫合

昨天下午4點多，海巡署艦隊分署第三台中海巡隊接獲通報，台中火力發電廠外海約1.8浬處，一艘賴比瑞亞籍貨船上的印度籍船員，...

桃園準公幼虐童傳案外案 至少6童受害、不只1師涉案

桃園市桃園區某幼兒園傳出有老師對4歲男童施暴，今天市議員黃瓊慧再爆有案外案，完整監視器畫面顯示至少有6位小朋友遭老師巴頭...

見停車格塗銷不完整 高雄居民自行補強反吃罰單

高雄市三民區建興路高雄輕軌工程附近，1處機車停車格，遭居民以黑色噴漆塗銷引起議論。警方了解，這是交通局會勘後要塗銷的停車...

想換高薪工作…桃園移工握現金匯給代辦 警認詐騙急擋

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員見狀擔心他被詐騙，趕緊通報警方。對此男子原本說借錢給朋友，但警方查...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。