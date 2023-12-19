影／父載兒女上學被貨車撞進醫院 居民：台1線「444K」數字讓人發毛

省道台1線屏東縣枋山加碌村段444公里處北上路段，昨天上午發生大貨車撞上慢車道機車交通事故，林姓機車駕駛和後座一對念國小兒女受傷送醫，幸無生命危險；該路段數字正巧是台語3個「死」諧音，這起車禍再度引發地方議論，過去曾發生兩起2起死亡車禍，警方則在444.4公里處裝上固定式測速照相桿，當地居民認為兼具「鎮煞」功效。

警方調查，昨天上午7時20分，53歲邱姓男子駕駛大貨車沿台1線南往北行駛，疑因變換車道不慎，在444公里處撞擊行駛機慢車道的35歲林姓機車騎士，後座載一對兒女上學途中，3人重摔倒地，消防隊到場發現機車嚴重毀損，受傷3人意識清楚送枋寮醫院，無生命危險，雙方駕駛無酒駕；住加祿村的林姓男子因機車附載人員未依規定，依道路交通管理處理條例開單告發。

該路段444公里正巧是台語3個「死」諧音，這起車禍再度引發地方議論；當地居民說，2016年曾有轎車在深夜高速撞上迴轉軍用卡車的死亡車禍，2018年夏天，1名環島機車騎士清晨於該路段撞上停等載客的公車慘死，有居民認為只是單純車禍，也有人心裡覺得「毛毛的」，警方事後在444.4公里處裝上一具固定式測速照相桿除同路段，有人形容是「會拍照的石敢當」，也有人認為兼具「鎮煞」功效。