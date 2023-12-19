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新北男子倒臥無呼吸心跳 熱心路人攜手消防救回

中央社／ 新北19日電

新北市消防局今天表示，1名路人18日晚間在板橋亞東醫院對面人行道，無預警倒臥疑無呼吸。經熱心民眾施予心肺復甦術、消防員趕抵送往醫院急救後，男子終於恢復心跳。

新北消防局今天表示，18日晚間8時許，板橋區亞東醫院院外人行道，傳出有1名男子無預警倒臥，疑似沒有呼吸、心跳，路人見狀急忙跑到醫院急診室求助。

消防局說，新板消防分隊員邱智偉、尤偉檁，及民生消防分隊員劉兆倉、曾俊堯，當時正在急診室外消毒救護車，聞訊立即持救護車的自動體外心臟電擊去顫器（AED）及急救器材，趕到現場協助處理。

消防局表示，當時，患者已由熱心民眾協助心肺復甦術（CPR）急救，4名消防員也立即分工，接手CPR、分析AED心律、插管、給予靜脈注射及藥物。最後，將患者送往醫院急診室，急救後回復心跳。

消防局第一救災救護大隊大隊長羅凱文表示，若身旁的人突然倒地沒有呼吸時，應立即依循「叫叫壓電」的口訣，為病患進行CPR，直到救護人員接手為止。只有在患者倒地那刻立即急救，才能提高患者存活機會，降低腦死程度。

消防局說，所謂「叫叫壓電」是指，一、叫：先叫喚病患確認是否有意識。二、叫：病患無反應，叫身旁的人趕緊撥打119，請他尋找AED並拿來。三、壓：直接施行心肺復甦術。四、電：快速拉開病患衣物露出胸口，按照AED裡的貼片圖示位置，黏貼電極片電擊。

患者 人行道

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