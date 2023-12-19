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見停車格塗銷不完整 高雄居民自行補強反吃罰單

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄1名男子自行拿噴漆補強要塗銷的停車格反吃罰單。圖／擷取自臉書「高雄大小事」
高雄1名男子自行拿噴漆補強要塗銷的停車格反吃罰單。圖／擷取自臉書「高雄大小事」

高雄市三民區建興路高雄輕軌工程附近，1處機車停車格，遭居民以黑色噴漆塗銷引起議論。警方了解，這是交通局會勘後要塗銷的停車格，但居民因廠商塗銷不完整，私自補強塗銷，同樣得開罰。

據了解，在高雄市三民區大順二路與建興路口附近的機車停車格，昨天下午有路人發現，停車格遭人以黑色噴漆塗銷，並將影片貼上臉書社群，引起議論。

警方勘查，共有5格機車停車格遭塗銷，經調閱相關監錄畫面，發覺是旁邊商家王姓男子（45歲）拿噴漆塗銷停車格。不過王男說停車格是輕軌工程廠商派員塗銷，他看停車格的標線塗銷不完全，才以噴漆補強。

警方調閱監錄影像，確認12月14日上午，的確有1名工程人員去塗銷停車格，詢問交通局，確實交通局會勘後要塗銷的停車格，不過，交通局認為，塗銷沒完整，居民也不能私自補強塗銷。

三民二警分局今天表示，仍道路交通管理處罰條例，對王姓男子開單舉發，可罰1200元到2400元罰鍰。

高雄1名男子自行拿噴漆補強要塗銷的停車格反吃罰單。記者林保光／翻攝
高雄1名男子自行拿噴漆補強要塗銷的停車格反吃罰單。記者林保光／翻攝

高雄輕軌 高雄市 社群

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