快訊

消基會批高酒精濃度咖啡「挑戰國法」兩大超商回應了

持續更新／2024大選最新5家民調整理！一圖看懂3組總統候選人民調變化

聽新聞
test
0:00 / 0:00

想換高薪工作…桃園移工握現金匯給代辦 警認詐騙急擋

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員察覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員察覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員見狀擔心他被詐騙，趕緊通報警方。對此男子原本說借錢給朋友，但警方查看男子手機，發現他為了換高薪工作，欲匯6萬元規費給一名稱能協助轉換雇主的「代辦人員」，員警立刻勸阻是黃牛詐騙手段，成功保住血汗錢。

桃園警分局昨下午3點20分許接獲金融機構通報，一名越南籍移工疑似遭詐騙，有異常匯款狀況，請員警到場協助處理。

警方到場後了解，32歲陳姓移工準備匯款新台幣3萬元，稱是同鄉友人借錢要在桃園購屋置產，但匯款金額與房價落差極大，再詢問他又改口是女朋友的朋友要借6萬元，但用途不清楚，員警見他說話保留，察覺有異，詢問男子是否同意查看手機。

對此員警經同意後查看陳姓移工的手機對話紀錄，發現有一張代辦「移工轉換雇主」服務人員的名片，陳男才坦承因為想換高薪工作，透過朋友介紹，與該服務人員聯絡，對方說只要支付6萬元規費就可以代為轉介，為了賺更多錢，陳男決定爭取工作機會，想透過匯款留下紀錄有所保障。

結果員警聽完，立刻研判是詐騙集團慣用的假黃牛真詐騙手段，馬上勸阻並向陳姓移工說明，如果想要更換工作應依正當管道申請，千萬不要相信未經查證的資訊，若匯款遭詐騙將悔之不及，辛苦攢的血汗錢恐成泡影，還好陳男聽完員警的分析，決定放棄匯款，成功保住錢財。

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員察覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝
桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員察覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝
員警查看陳姓移工手機，發現一張代辦「移工轉換雇主」服務人員的名片，識破是黃牛詐騙。記者周嘉茹／翻攝
員警查看陳姓移工手機，發現一張代辦「移工轉換雇主」服務人員的名片，識破是黃牛詐騙。記者周嘉茹／翻攝

詐騙集團 移工

延伸閱讀

蕭美琴桃園助選黃世杰 期許壯大台灣實力

桃園最好吃的100碗 多元族群造就美食特色

桃園換黨執政 鄭運鵬轟張善政：糗事傳千里，市長在神隱

桃園國際半馬周六登場 日本「山神」神野大地來台陪跑

相關新聞

國3南投竹山段暗夜重大車禍 釀3死1重傷

國道3號北上246.6公里處南投縣竹山鎮路段昨天深夜發生重大車禍，現場1名女子拋出車外遭輾壓當場死亡、2人失去生命徵象送...

北市大安「住宅式宮廟」燒起來！消防救出母女 兒子外出逃過一劫

台北市大安區瑞安街256巷一棟公寓4樓，今天晚上傳出火警，現場火勢猛烈，消防隊趕抵射水，經瞭解屋內有人受困，立刻入屋搜救...

北市大安民宅火警 消防救出1對母女還有1男受困屋內

台北市大安區瑞安街256巷一棟民宅4樓，今天晚上8點12分傳出火警，北市消防局獲報，立刻動員大批人車射水搶救，消防員入屋...

見停車格塗銷不完整 高雄居民自行補強反吃罰單

高雄市三民區建興路高雄輕軌工程附近，1處機車停車格，遭居民以黑色噴漆塗銷引起議論。警方了解，這是交通局會勘後要塗銷的停車...

想換高薪工作…桃園移工握現金匯給代辦 警認詐騙急擋

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員見狀擔心他被詐騙，趕緊通報警方。對此男子原本說借錢給朋友，但警方查...

台東車撞山羌卡車頭跑百公里 網友驚：原來當心動物號誌是真的

台東有人今開車不慎撞到野生動物山羌卡保險桿露出頭，抵達百公里目的地才發現，求助警方，縣府動保人員救出送醫山羌仍傷重死亡。...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。