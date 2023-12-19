想換高薪工作…桃園移工握現金匯給代辦 警認詐騙急擋

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員察覺有異報警。記者周嘉茹／翻攝

桃園一名越南籍移工昨下午帶著一疊現金到銀行要匯款，行員見狀擔心他被詐騙，趕緊通報警方。對此男子原本說借錢給朋友，但警方查看男子手機，發現他為了換高薪工作，欲匯6萬元規費給一名稱能協助轉換雇主的「代辦人員」，員警立刻勸阻是黃牛詐騙手段，成功保住血汗錢。

桃園警分局昨下午3點20分許接獲金融機構通報，一名越南籍移工疑似遭詐騙，有異常匯款狀況，請員警到場協助處理。

警方到場後了解，32歲陳姓移工準備匯款新台幣3萬元，稱是同鄉友人借錢要在桃園購屋置產，但匯款金額與房價落差極大，再詢問他又改口是女朋友的朋友要借6萬元，但用途不清楚，員警見他說話保留，察覺有異，詢問男子是否同意查看手機。

對此員警經同意後查看陳姓移工的手機對話紀錄，發現有一張代辦「移工轉換雇主」服務人員的名片，陳男才坦承因為想換高薪工作，透過朋友介紹，與該服務人員聯絡，對方說只要支付6萬元規費就可以代為轉介，為了賺更多錢，陳男決定爭取工作機會，想透過匯款留下紀錄有所保障。

結果員警聽完，立刻研判是詐騙集團慣用的假黃牛真詐騙手段，馬上勸阻並向陳姓移工說明，如果想要更換工作應依正當管道申請，千萬不要相信未經查證的資訊，若匯款遭詐騙將悔之不及，辛苦攢的血汗錢恐成泡影，還好陳男聽完員警的分析，決定放棄匯款，成功保住錢財。