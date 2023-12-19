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湖口熱點仁和步道虎頭蜂出沒 提醒往老街路段暫勿通行

聯合報／ 記者黃羿馨／新竹即時報導

仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，且還螫傷割草的2位志工，目前該路段暫時封閉。圖／羅先生提供
仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，且還螫傷割草的2位志工，目前該路段暫時封閉。圖／羅先生提供

新竹縣湖口鄉仁和步道因鄰近湖口老街，每逢假日都有眾多遊客前往健行，不過近來鄉民發現步道內出現虎頭蜂窩，且還螫傷2位割草的志工媽媽，上周四（14日）已由熱心捕蜂專家摘除，但逃逸的50多隻餘蜂，因居無處所變得凶猛且會主動攻擊路人，目前該路段已由當地居民封路，請民眾暫勿前往。

捕蜂專家羅先生指出，他上周四（14日）接獲通報，表示仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，且還螫傷割草的2位志工，他與另名捕蜂專家徐先生趁夜裡虎頭蜂視力不佳之際前往摘除，發現是黑尾虎頭蜂窩，不過摘除過程中，約有50隻餘蜂逃逸，為避免民眾遭螫傷，已先行封路並設置告示牌，同時也提醒民眾暫勿前往。

新竹縣農業處表示，野外為虎頭蜂棲息地，農業處尚未接獲該起通報，同時也提醒，虎頭蜂失去巢穴後，會變得有攻擊性，不過大約等到這一兩波寒流來襲之後，蜂群就會各自散去。

農業處表示，今年1月至12月已接獲1205件通報虎頭蜂窩並請求摘除案件，其中以6月至10月最多，為一般月份通報量的2、3倍，尤其8至11月是虎頭蜂的繁殖期，蜂巢規模達到頂峰，且開始培育新一代蜂王、雄蜂，蜂巢警戒範圍擴大，是虎頭蜂傷人的高峰季。

農業處表示，至於湖口仁和步道虎頭蜂活躍，恐是因最近虎頭蜂準備覓食過冬，才具攻擊性，民眾若前往健行發現虎頭蜂，切記保持鎮靜、遠離，不要主動攻擊，不可用手拍打或揮動衣物，以衣服或手肘保護頭部，低身退出或繞路而行，以免引起蜂群圍攻，若不幸被螫咬，應盡速離開就醫。

農業處提醒，虎頭蜂喜歡顏色鮮明且具有芳香味的花卉植物，民眾若前往野外健行，切記勿擦香水、化妝品，也不要穿鮮艷衣服，盡量穿長袖衣褲上山，減少皮膚暴露在外的機會，同時避免走入無人跡的草徑，水果、食物及垃圾應包好妥善處理，以免引來毒蜂。

新竹縣湖口鄉仁和步道因鄰近湖口老街，每逢假日都有眾多遊客前往健行，不過近來鄉民發現步道內出現虎頭蜂窩。圖／羅先生提供
新竹縣湖口鄉仁和步道因鄰近湖口老街，每逢假日都有眾多遊客前往健行，不過近來鄉民發現步道內出現虎頭蜂窩。圖／羅先生提供
虎頭蜂窩上周四（14日）已由熱心捕蜂專家摘除，但逃逸的50多隻餘蜂，因居無處所變得凶猛且會主動攻擊路人。圖／羅先生提供
虎頭蜂窩上周四（14日）已由熱心捕蜂專家摘除，但逃逸的50多隻餘蜂，因居無處所變得凶猛且會主動攻擊路人。圖／羅先生提供
仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，且還螫傷割草的2位志工，目前該路段暫時封閉。圖／羅先生提供
仁和步道姑娘廟往湖口老街方向出現一個虎頭蜂窩，且還螫傷割草的2位志工，目前該路段暫時封閉。圖／羅先生提供

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